娛樂／好萊塢制裁下的俄羅斯電影院

俄羅斯真人動畫電影「大耳猴」在當地打破多項票房紀錄。（取材自豆瓣電影）

過去的一年中，好萊塢 對俄羅斯 電影市場採取了制裁措施，少了美國超級大片的俄羅斯影院，是不是已走到崩潰邊緣？實情可能超出想像。

撤檔空窗播蘇聯老片

去年，隨著迪士尼、華納、環球、索尼和派拉蒙紛紛撤出俄羅斯市場，原先定檔的「蝙蝠俠」（The Batman）「青春養成記」（Turning Red）、「劫命救護」（Ambulance，又譯「亡命救護車」）「紅色通緝令」（Red Notice）「魔比斯」（Morbius，又譯「暗夜博士：莫比烏斯」）等熱門作品，也都宣布撤檔，讓俄羅斯影院行業遇到了繼新冠疫情之後的又一重大挑戰。去年4、5月間，因為缺乏新片上映的關係，俄羅斯不少院線甚至不得不放起蘇聯時代的老電影，另有少數影院則選擇鋌而走險，乾脆放起盜版的好萊塢大片。

然而，影視娛樂媒體「綜藝」（Variety）的記者克里斯托弗烏里雅斯（Christopher Vourlias）日前發文表示，根據調查，整個2022年的俄羅斯電影票房，對比2021年其實只下降了20%；如果是和疫情之前的2019年相比，確實是由8.7億美元落到了3.5億美元，差距明顯。但再看看上映影片的數量，2022年竟然達到驚人的729部，創下俄羅斯影史之最，而且其中有相當數量都來自好萊塢。按照俄羅斯票房統計機構給出的實時數據，過去一年間有超過140部美國電影在俄羅斯公開上映，而今年已經排定檔期的進口電影，也已達到130餘部。

也就是說，雖然好萊塢票房大片已從俄羅斯電影市場絕跡，但各種中小投資的非大廠出品，仍以各種方式進入了俄羅斯影院。雖然其票房成績絕不可與諸如漫威電影相提並論，但至少說明仍有不少好萊塢電影公司，明面上似乎叫著響亮的制裁口號，私底下卻仍在與俄羅斯電影界「暗通款曲」。

據票房數據顯示，今年1月的俄羅斯電影票房表現得異常強勁，竟出現了有統計以來最好的單月票房成績。在這裡面，俄羅斯國產新片「大耳猴」（Cheburashka）厥功至偉。該片上映僅10天便打破多項票房紀錄，成為俄羅斯影史歷年票房冠軍，掀起全國性的觀影狂潮。除此之外，美、英、中和土耳其合拍的「玩命特攻：武演行動」（Operation Fortune: Ruse de Guerre，又譯「金爆行動」）和「迫降危機」（Plane，又譯「飛機陷落」）都各自拿到出色的票房，為1月份的俄羅斯票房歷史高峰助力良多。

玩命特攻仍登俄發行

「玩命特攻」由英國導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，傑森史塔森（Jason Statham）、休葛蘭（Hugh Grant）、喬許哈奈特（Joshua Hartnett）等領銜主演，走的是蓋瑞奇擅長的動作加喜劇路線。投資製作該片的是來自好萊塢的米拉麥克斯影業和STX影業。在北美地區，「玩命特攻」由獅門影業（Lionsgate Films）負責發行，定檔於今年3月3日。而在海外市場，發行由STX影業負責。該片自今年1月4日起已陸續在歐洲、南美洲和亞洲各地上映，其中也包括俄羅斯。

「玩命特攻」俄文版電影海報。（取材自IMDb）

有趣的是，據英國每日郵報（Daily Mail）報導，「玩命特攻」原定去年就要上映，結果卻被臨時換檔，原因在於故事設定中的一群反派人物都是烏克蘭籍。改寫重拍顯然不太現實，於是「玩命特攻」發行整整被推遲一年。到了今年1月12日，該片在俄羅斯正式上映，獲得極佳票房。

同樣得到俄羅斯觀眾青睞的，還有傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）的最新力作「迫降危機」。該片由獅門影業負責全球發行，俄羅斯的公映日是1月26日，僅比美國晚了兩周時間，與英國、法國、義大利、烏克蘭、巴西等地同步，結果也獲得不錯的票房。另外同樣來自獅門影業的「閃婚」（Shotgun Wedding）也特意選擇在2月14日情人節檔期於俄羅斯上映，該片由珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）主演，在美國並未進入院線，直接上串流平台發行。

電影公司各有操作空間

對於為何還有好萊塢公司繼續在俄羅斯市場投放新片，「綜藝」記者設法聯繫STX影業和獅門影業兩家想進行採訪，結果都碰了「無可奉告」的軟釘子。但據熟悉相關業務的消息人士透露，涉及電影海外發行合作事宜，往往都會提前很久布局並簽約，這兩家公司至今仍在安排作品進入俄羅斯市場，恐怕也是要將以前的協定按規完成。

不過，問題在於，過去一年裡進入俄羅斯影院的好萊塢作品，可遠不止出自STX影業和獅門影業這兩家而已。甚至就在西方電影界針對俄羅斯發起抵制之後，仍不斷有新的發行協議陸續簽訂。對此，一位不願透露姓名的北美發行商告訴「綜藝」記者，原則上，他們不會和「俄羅斯實體」進行交易，但影片版權一旦售予來自其他國家和地區的第三方平台後，對方之後會不會再拿去過手給俄羅斯院線，他們可就無權過問了。

去年在坎城影展拿到金棕櫚大獎的「瘋狂富作用」（Triangle of Sadnes，又譯「悲情三角」），早在去年底經由俄羅斯獨立發行商A-One公司引進，得以在俄羅斯部分城市的藝術院線上映，同樣也取得不錯的票房成績。按照歐洲文藝片的製作慣例，參與「瘋狂富作用」投資製作的影視公司多達20餘家，在世界各地的發行任務也分別授予不同公司，包括BBC影業在內的少數英美電影機構固然也都參與其中，但究竟能否在俄羅斯發行，顯然也沒法由一兩家決定。

「瘋狂富作用」電影海報。（取材自IMDb）

而且，過去的一年間，歐美針對俄羅斯企業的各種制裁層出不窮，但對於那些並未遭到具體制裁的俄羅斯實體，好萊塢電影公司與之繼續業務往來，本身也並不觸犯法律。尤其是俄羅斯的大量電影院 線和發行公司都是私人企業，並無國營性質，也就更為這些西方電影公司的繼續合作留下了可操作的間。

87部法國片上映創新高

過去一年在俄羅斯上映的進口片除了好萊塢外，也不乏法國電影。據統計，去年在俄羅斯公映的法國電影多達87部，創下歷史新高。對比德國的282萬人次和波蘭的264萬人次，並無太大差距，排在了全球最愛看法國電影的第三名，領先於義大利、西班牙等國。

歷史上，俄羅斯觀眾向來熱愛法國電影，2020年時就是法國電影的最大海外市場，2019年和2021年也都排在第二位，即便去年落到第三位，也依然為法國電影產業帶來近900萬歐元的票房，其中又以「死噬」（Arthur, malédiction，又譯「該死的亞瑟」）、「天生撒謊精」（Natural Born Liar）等商業類型片最受歡迎。

也因此，今年初舉辦的法國電影協會（Unifrance）一年一度的「約會巴黎」電影市場活動中，雖然有著政府背景的法國電影協會並未向俄羅斯電影商發出官方邀請，卻有10多家法國電影廠商自己聯合起來，請來了12家俄羅斯電影發行公司的要員，並按慣例為他們支付了全部住宿費用，而法國電影協會也選擇對此睜一隻眼閉一隻眼，強調只要對方未公開發表過不當言論即可。

當然，法國電影界此舉招致英美媒體的不少批評聲，但與會的法國片商幾乎一致表示，藝術不分國界，不該受到杯葛。今年4月，法國百代影業（Pathé）斥巨資拍攝的古裝動作大片「三劍客」（Les trois mousquetaires: D'Artagnan，又譯「三個火槍手」）即將在全球上映，俄羅斯也赫然在列。

法國史詩大作「三劍客」也將在俄羅斯上映。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）