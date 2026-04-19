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慶祝金融知識月：紐約市大通銀行社區經理分享強化財務健康的提示

紐約訊
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Tanisha Ritter
Tanisha Ritter

我們都有財務需求和目標，無論是想購買新房子、創業，還是單純對您的財務感到更安全。無論您在理財過程的哪個階段，開始永遠不會太早或太晚。

這個金融知識月，大通銀行在紐約市的社區經理 Tanisha Ritter 會分享協助加強您本月和全年財務健康過程的方法。

問：大眾應該著重哪些領域以改善他們的財務健康？

答：為協助強化任何財務健康過程，務必著重於四個關鍵領域：收益、保護、支出和儲蓄。收益是關於瞭解您的收入，以及其如何支持您的目標。保護您的資金涉及保護資金免於損失、失竊和超支。明智支出有助於掌握帳單並朝目標邁進。無論金額多小，儲蓄都能為您未來的需求和機會做好準備。

問：如果有人想要加強他們的財務健康，您會建議他們採取從哪三個步驟開始？

答：首先明確您的目標。您正在為了十麼努力？為什麼這對您很重要？ 接下來，制定預算，以便您知悉資金流向，並制定儲蓄計畫。然後，定期審查您的預算並進行調整。每個月都不同，生活也在改變，但保持彈性並瞭解您的預算，有助於您朝著目標邁進。

問：編列預算需要練習，許多人仍然在尋找適合他們的方法。您推薦何種預算架構，以及如何將其個人化，使其感覺易於管理？

答：沒有一體適用的方法，但關鍵是找到一個您將實際使用的系統。有許多應用程式和工具可協助您追蹤每個月的支出，並將其與家庭收入進行比較。您清楚資金的流向後，就更容易調整您的消費習慣，以便節省更多。

問：為不同的目標儲蓄，例如緊急情況、退休或大額購買，可能會讓人感到不知所措。您如何協助大眾排定優先順序並奉行原則？

答：我要提醒大家，每分每毫都很重要。即使是從每張薪資支票中儲存小額金額，也會隨著時間累積。我鼓勵您設定具體的財務目標，例如建立緊急資金或為大額購買儲蓄，並為支持實現這些目標設定預算。如果您有一個月無法達標，不要氣餒。寬容自己一點，隨時調整，繼續前進。

問：隨著成本增加，您看到哪些可持續的小改變產生了重大影響？

答：當您的預算反映您的優先事項時，您不只是管理金錢，而是授權自己做出自信的財務決定。

考慮自動化您的儲蓄，如此不知不覺就完成了。將轉帳到儲蓄帳戶的費用納入預算，如同支付帳單。這樣，您一定能夠在每個月把錢花掉之前存起來。

觀察您的儲蓄增長，無論金額多少，都是建立財務保障和安心的強大方式。

底線

您可透過專注於收益、支出、保護和儲蓄掌控自己的財務健康。強化您的財務健康是一個終生的課題，每一步都可協助您在朝目標邁進時感覺更有條理和自信。若要深入瞭解，請前往您當地的分行或造訪 chase.com/financialgoals。

僅供參考/僅限教育用途：本文所述或透過連結提供的觀點和策略可能並不適合所有人，也不可作為任何業務的特定建議/推薦。資訊取自可靠來源，但 JPMorgan Chase & Co. 或其關係企業和/或子公司不保證其完整性或準確性。本資料並非旨在提供法律、稅務或財務建議，或指出任何 JPMorgan Chase Bank, N.A. 產品或服務的可用性或適用性。在做出任何決定之前，您應該仔細考慮自己的需求和目標，並諮詢適當的專業人士。展望和過去績效並不保證未來結果。JPMorgan Chase & Co. 及其關係企業對第三方產品、服務或其他內容概不負責，亦不為其提供或背書。

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