中小型市場企業領導人樂觀情緒上升 暗示紐約經濟成長

中小企業領導人於 2026 年初恢復企業樂觀態度，充滿信心要推動成長計畫。

由 JPMorganChase 於 1 月發布的 2026 年企業領導人展望調查顯示，去年 6 月出現了景氣反轉，在經濟阻力和政策與關稅變動的不確定性影響下，導致某些領導人暫停營運計畫。

中型公司發現自己更容易受到地緣政治轉變和政策改變影響，因此在 2025 年 6 月出現商業和經濟信心的大幅下降。隨著他們對當今環境的複雜性愈發適應，我們看到全國中階市場的樂觀反彈，這是鼓舞人心的訊號，暗示企業的成長、聘僱與創新。儘管小型企業未免受國內政經疑慮的影響，他們在 2025 年持續保持樂觀。許多人將通貨膨脹和工資壓力視為 2026 年的最大挑戰，並採取措施確保其業務為未來做好準備。

J.P. Morgan 商業銀行東北部部門主管 Matt Beardall 表示：「東北部領導人正在發出以擴張為導向的思維模式信號，並計劃勞動力成長和對新產品和服務的投資。」

整體而言，中小型企業領導人對於追求成長機會、採用新興技術以及在某些情況下建立新的策略夥伴關係皆更具信心。這對紐約的企業家來說是好事。以下為幾項企業領導人展望中關於今年紐約經濟活動預期趨勢的其他一些主要發現：

當地經濟的樂觀情緒很複雜。61% 的紐約市小型企業領導人對當地經濟持樂觀態度，而紐約中階市場領導人對當地經濟的樂觀態度（37%）則略低於全國平均水準（44%）。

關稅正在影響企業。過半（51%）的紐約中型企業領導人表示，目前實施的關稅對其業務造成負面影響，而 45% 的受訪者表示，2026 年的關稅變化會對他們的業務造成負面影響。關稅是紐約中階市場領導人的第二個顧慮，64% 的受訪者表示，對業務成本有一定程度的負面影響。

紐約市小型企業顯示出不同的招聘途徑。40% 的人打算增加聘僱，但較高比例（22%） 的人打算減少聘僱（相較於全國 14% 和對照城市的 10–14%）。

儘管面臨挑戰，地方領導人仍看好自己的企業。 儘管整體前景混沌，但 76% 的紐約市小型企業對自身的業務樂觀，而 73% 的紐約中階市場企業主和 74% 的東北部中階市場公司對自己的公司績效樂觀。

適者生存。我們問卷調查了美國的小型企業主，發現應對持續壓力在 2026 年很重要。建立現金儲備（47%）、重新協商供應商條款（36%） 以及擴大行銷和技術的投資是首要任務。在紐約市，當地小型企業在行銷和活動管理工具（2025 年為 70%）、電子商務平臺（58%）和 LLM 和 CRM（均為 57%）的使用率增加。

準備大展身手。美國東北部中階市場企業領導人中，有 61% 計劃在 2026 年推出新產品和服務。42% 的人計劃在 2026 年將員工人數增加到一定程度，且 75% 的人預期收入和銷售成長將增加。

美國企業領導人在年初的樂觀情緒反彈，為 2026 年的積極佈局奠定了基礎。隨著企業領導人雄心勃勃，冀望實施成長計畫為未來做好準備，對於希望今年推出、成長或擴展業務的領導人而言，紐約的勢頭可能是一個有利的未來目標。

