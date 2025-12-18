慶祝您的新年財務：與紐約市社區經理 Jane Wu 的問答

隨著 2025 年接近尾聲，現在正是回顧這一年的好時機，並為 2026 年的成功做好準備。無論您是要養成新習慣，還是要改善自己的財務策略，大通銀行在中國城的社區經理 Jane Wu 會分享實用秘訣，以強化您的財務健康之旅。

問：在 2025 年，您學到了哪些重要的財務健康知識？

答：今年，我受到紐約市 對金融教育的熱情所啟發。這裡的人們敢於懷抱遠大的夢想：買房子、為退休 儲蓄、為大學做好規劃或發展他們的事業，而且對實現目標的過程感到非常興奮。我工作中最有價值的部分之一，就是協助他們獲得工具和知識，將這些夢想化為現實。

一項明顯的趨勢是日益複雜的詐欺和詐騙 。這些可能對任何人的財務健全產生嚴重影響。這就是為什麼我優先舉辦著重於預防詐欺的工作坊：涵蓋最新的詐騙、警訊和有助於保護您個人資訊的實際步驟。掌握最新資訊並積極主動，是保護自己和您親友安全的最佳方式。

問：隨著這一年的結束，紐約市社區應謹記哪些關於他們財務的事項？

答：新的一年是新的開始，現在正是建立成功習慣的好時機。以下是一些入門方法：

* 將您的預算視為您的個人路線圖，它確切地顯示您的資金流向，並幫助您朝向目標前進。每月花一點時間追蹤您的收入和支出。當您設定能真正反映您優先事項的預算時，您不只是管理金錢，而是授權自己做出自信的決定* 儲蓄不必感到龐大壓力。即使是少量且穩定，也會隨著時間發展成為有意義的存款。嘗試自動化您的儲蓄，例如先扣款，這樣不知不覺就完成了。觀察您的儲蓄增長，無論金額多少，都是建立財務保障和安心的強大方式。

* 您的信用評分不只是一個數字，更是解鎖新機會的關鍵，例如從購屋到創業。透過按時支付帳單並保持您的餘額在可控範圍內，加強您的信用。

問：有哪些訣竅可以提供給您的鄰里，在正確的財務基礎上開始新的一年？

答：無論您在財務旅程中的哪個階段，我認為每個人都應該進行年終財務健檢。審查您的預算和儲蓄、設定實際的目標，並制定新的一年可以堅持的計畫。無論您常與哪間銀行往來，任何人都可以造訪當地的大通銀行分行，並詢問如何免費取得財務健檢。我們的團隊在此生活、工作並根植於此，我們致力於每天提升社區並服務我們的鄰里。

作為社區經理，我專注於財務教育和社區合作，幫助加強財務健康之旅。我舉辦了有關預算、儲蓄、建立信用以及預防詐欺和詐騙等基本主題的免費工作坊。這些工作坊開放給所有人參加，而不只是大通銀行客戶，還能協助您以正確的方式展開新的一年。

問：您在 2026 年對哪些財務健康計畫有興趣？

答：我迫不及待能夠幫助揭開社區信用評分的神秘面紗。信用評分可能讓人感到害怕，但實際上，它是一個強大的工具，可幫助您解鎖新機會，無論是購屋、創業，還是僅獲得日常購物的更優惠利率。在我的工作坊中，我會講解基本知識：為什麼瞭解您的信用評分很重要、如何檢查，以及您可以採取改善的簡單步驟，例如按時支付帳單、保持低餘額，以及避免不必要的債務。我們也會討論您的信用評分如何成為實現最大目標的基石。我的建議？ 不要迴避學習信用評分知識。您愈瞭解，您對財務未來的掌控就愈多。

問：鄰里如何參與並受益於您的社區工作？

答：參與其中很簡單，而且可以真正改變您的財務旅程。我們在各州和華盛頓特區都有社區經理，全心全意支援當地社區。我們的免費工作坊涵蓋了基本主題，例如預算編列、儲蓄、建立信用，以及保護自己免受詐欺和詐騙。這些課程開放給所有人參加，而不只是大通銀行的客戶，而且是為實際和熱情的目的而設計的。無論您是在尋求指引、想提問，還是只想與有著類似目標努力的其他人建立聯繫，我們都會在此為您服務。我鼓勵您加入我們、帶一位朋友一起，並善用您社區中可用的資源和支援。

問：如果您可以在 2026 年向社區提供財務建議，那會是什麼？

答：我的首要建議是積極主動：花時間審查您的財務、設定明確且可實現的目標，並制定實現這些目標的計畫。不要等危機或重大生活事件發生時才開始，現在的小舉措可以在未來帶來重大成果。請記住，您不必獨自完成。無論您需要快速健檢、想要討論您的選項，或需要協助制定計畫，我們的團隊都隨時為您提供幫助。您不需要成為大通銀行客戶，就能受益於我們的專業知識和支援。我們致力於幫助我們的鄰里建立更強大、更有彈性的財務未來，一步一步來。

底線

年底是重設您的財務目標的好時機，並朝著更穩固的未來邁進。造訪您當地的大通銀行分行進行免費財務健檢，報名參加我的免費工作坊，讓我們的團隊幫助您充滿信心地展開 2026 年。

本文由摩根大通 公司贊助。僅供參考/僅限教育用途：本文所述或透過連結提供的觀點和策略可能並不適合所有人，也不可作為任何業務的特定建議/推薦。資訊取自可信賴的來源，但 JPMorgan Chase & Co. 或其關係企業和/或子公司不保證其完整性或準確性。該資料並非旨在提供法律、稅務或財務建議，或表示摩 JPMorgan Chase Bank, N.A. 任何產品或服務的可用性或適用性。在做出任何決定之前，您應該仔細考慮自己的需求和目標，並諮詢適當的專業人士。展望和過往績效並不保證未來收益。JPMorgan Chase & Co. 及其關係企業對協力廠商產品、服務或其他內容概不負責，亦不為其提供或背書。

存款產品由 JPMorgan Chase Bank, N.A.（FDIC 成員）提供。平等機會貸款 機構。