與摩根大通的 Vivian Young 一起慶祝亞太傳統月

慶祝亞裔 美國人和太平洋傳統月(Asian American & Pacific Islander Heritage Month),我們採訪了摩根大通 亞太事務全球主管Vivian Young,討論這一時刻對她意味著什麼 ? 幫助亞太裔職業生涯進步的建議,以及她希望在2024 年實現什麼目標。

向我們介紹一下您自己以及您在摩根大通的角色。

我是1965年至1980年間來到美國的 250 萬移民 之一。我在長島 的一個菲律賓工人階級家庭長大,從來沒有想過我會有現在的工作。 身為註冊財務規劃師,我在金融服務業工作了 20 多年,現在擔任摩根大通亞太事務全球主管。 我的重點是為世界各地的亞太員工、客戶和社區創造一個更公平和包容的未來。 為此,我們將為客戶創造新的機會,打造他們的財務未來,支持企業家發展業務,並加深我們對當地社區的參與。

您如何慶祝亞太傳統月?

在整個月裡,我們與鼓舞人心的亞太領袖組成的多元化社區進行交流,分享他們如何推動各自領域的系統性變革,為所有人創造一個更永續和公平的未來的故事。我們期待透過活動和故事敘述來展示這些社區內遺產和文化的廣度。

我們總是會透過不同的方法,整個一年都慶祝亞太員工、顧客和客戶的獨特歷史、身分和文化。當我們鼓勵人們分享他們的故事時,我們可以讓其他人獲得新的視角,同時提高自己以外的文化意識。

亞太小企業主面臨的最常見的財務障礙是什麼?

我聽到越來越多的亞太小企業主提到的一個一致擔憂的問題是在哪裡可以找到資訊? 尤其是關於繼承計劃的資訊。 許多人一生都在致力於發展業務、獲得資本或開發新產品。 他們可能會忘記,或者根本沒有時間去思考,當他們無法再管理業務時,他們的業務會發生什麼。 例如,企業主的繼承計畫可能只是將公司留給他們的孩子。 然而,如果計劃沒有書面形式,很快就會出現併發症 。 在摩根大通,我們致力於向企業家介紹我們的小型企業顧問和財富管理團隊,幫助指導他們完成這些類型的過渡,從而使繼任計畫更容易實現。

在您的整個職業生涯中,有哪些建議幫助您取得今天的成就?

指導我的一條建議是「你是你自己最好的倡導者」。 這個觀念不斷提醒我,不僅要認清自己的貢獻,也要在必要時為自己說話。 在我的成長過程中,尤其是在我的菲律賓文化中,人們強調謙遜和尊重。 我逐漸明白,在追求我的職業抱負時,我不應該猶豫,尤其是當它們與我的熱情一致時。 透過擁抱成為自己最好倡導者的力量,我已經能夠找到一個符合我的目的和職業目標的角色。

作為您所在社區的領導者,您希望今年參與哪些令人興奮的項目或提議?

我很高興能夠繼續幫助企業家蓬勃發展並擴大其業務。 在過去的幾年裡,我們一直透過與 United States Pan Asian American Chamber of Commerce (USPAAC) 和 National Asian/Pacific Islander Chamber of Commerce and Entrepreneurship (National ACE) 等組織的合作夥伴關係,提供小型企業輔導。 我們正在加深與當地商會的合作,以便更好地瞭解小企業主的擔憂並制定支持他們的策略。 透過合作,我們可以共用以下主題的資源來獲得資本,數位行銷和網路安全。 我們的目標是提供教育機會,幫助企業家做出更好的決策。

