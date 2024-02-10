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川普科州參選資格案 最高院裁決如兩面刃

編譯潘勛／綜合9日電

聯邦最高法院承審前總統川普是否有資格再任公職一案，欲藉此重拾威信及正當性，紐約時報指出，以首席大法官羅伯茲(John Roberts)為首的最高法院很可能會以絕大多數票決，做出兩項裁決，既讓川普留在科羅拉多及其他州的初選選票上，又拒絕給川普刑責絕對豁免權，讓他因在國會暴亂案前的言行，有可能被起訴。

紐約時報9日報導，最高法院在此之前飽受訾議。由打算推翻保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決文草稿外洩，到偵辦此事尚無結果，外界又極不認同該判決，繼之以幾位大法官操守受到質疑，但最高法院頒布的操守規範並不具約束力，都讓最高法院在全國民意認可度節節下降。民眾認為，最高法院受政治擺布，並沒有恪遵中立原則、法治原則。

科州高等法院據憲法第14修正案，判定川普已涉叛亂，不得列名該州初選選票或再任公職，最高法院8日對此有所質疑。由此來看，大法官就算不是一致也要以絕大多數票決，判定川普能留在科州、其他各州的初選選票上。

但是以羅伯茲的盤算，想恢復最高院不偏不倚、不涉黨派的聲譽，最高法院必須在另一件送到該院、川普自稱擁有絕對豁免權、不因國會暴亂案之前言行而被起訴一案，判決川普敗訴。

法學專家表示，以8日對川普官司的陳詞數目而言，如無意外，川普對科州高等法院判決對他不利而上訴，應能獲勝。康乃爾大學法學教授多爾夫(Michael Dorf)表示，川普一方可能取得「五票或更多」。

德州大學法學教授葛羅夫(Tara Leigh Grove)表示，由歷史可知，最高法院不對某一政黨連續做出有利判決，在民眾觀感中會更好，更合理正當，因此她估計大法官們對川普的兩個案件做出「分裂判決」會很高興。也就是說讓川普留在選票上，但對聯邦刑事起訴他，並沒有豁免權。

戴維斯加州大學法學教授阿瑪爾(Vikram Amar)在科州案件中，曾發表親法院的法律見解，但並未支持控、辯任何一方。他表示，案件看起來的走向讓他很失望，大法官們正勾結起來，力挺一些法理薄弱的論述，藉此處理掉他們認為可能有損最高法院很稀缺的政治資本的科州案件。

阿瑪爾表示，科州案件本應站得住腳，但只怕被推翻；本案與總統職權豁免案的立論，兩者並無合乎邏輯的關聯，但有人會說，本案對川普有利，可以讓最高法院騰出手腳，在下個案子判他敗訴。

川普 大法官 羅伯茲

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