暴風女丹尼爾斯：川普不該為「封口費案」坐牢

暴風女丹尼爾斯（右）近日受訪表示，即便川普（左）因封口費案被定罪也不該入獄。（路透、美聯社）

前總統川普 因涉及AV女星封口費案遭起訴。當事人女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）受訪時表示，即便川普因本案被定罪，也不該因此入獄。

路透報導，44歲的丹尼爾斯在今天播出的福斯國家網（Fox Nation）節目裡接受主持人摩根（Piers Morgan）訪問時說：「如果他在別的案件裡被定罪，那就理所當然（應入獄），但我不認為他在我這件案子裡需入獄。」

川普4日被紐約檢方起訴34項偽造商業記錄的重罪。控罪認為川普在2016年美國大選前策劃，支付丹尼爾斯和前花花公子模特兒麥道高（Karen McDougal）封口費，要她們別揭露與川普的婚外情等風流韻事。

川普在華盛頓也面臨刑事調查，案由是意圖推翻2020年敗選結果與機密文書處理不當；另在喬治亞州 也有對他的刑事調查，案由也是川普嘗試翻案2020年大選時在喬治亞州的落敗。

川普是第一位遭刑事起訴的美國現、卸任總統。在封口費案裡，曼哈頓地區檢察官指控他在2016年總統大選期間，意圖掩蓋違反選舉法規之舉。

現年76歲的川普尋求捲土重來，目前在2024年總統大選的共和黨內提名角逐中領先。他否認與丹尼爾斯有染，但承認有付錢。

封口費案下次開庭訂在12月4日。法律專家表示可能一年後才能正式進入實質審理，況且起訴或定罪在法律上都不能阻止川普競選總統。

丹尼爾斯告訴摩根此案開庭時願意出庭作證，「我沒有什麼可隱瞞的。我是唯一說實話的人。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點