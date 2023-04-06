川普封口費案審理 剛好與2024年大選進程重疊

前總統川普(中)4日現身曼哈頓刑事法院。(Getty Images)

雖然主審法官表示希望盡速審理，但華盛頓郵報 分析，前總統川普 遭控34項罪名的「封口費」案審理，預料將與2024年總統大選進程重疊，因為紐約法院體系作業牛步化，而且川普遇到訴訟時傾向於採用拖延戰術。前任司法部官員說，由身陷多項犯罪調查，川普擅長使用的拖延戰術這回恐怕行不通。

川普4日完成過堂程序後，辯護律師團在今年8月前可以針對起訴罪名提出異議，共和黨 2024年黨內初選第一場辯論也是安排在8月。

川普辯護律師塔科皮納(Joe Tacopina)5日接受媒體訪問時表示，估計案情在今年7月之前將不會出現任何重大發展。他說：「要經過頗長一段時間才會出現動靜。我們將有條不紊地處理。」

川普幕僚透露，川普6日可能透過連線方式向參加里民大會(town hall meeting)的支持群眾喊話，下周則要前往納許維爾(Nashville)對共和黨重量級金主發表演說，然後轉往印地安納波里斯(Indianapolis)出席全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)年度會議。

曼哈頓檢方4日表示，開庭日期可能是在2024年1月，時間點剛好接近2月5日愛阿華州初選。川普辯護律師團則要求將開庭日期訂在2024年春季，但遭到法官駁回。檢察官康羅伊(Chris Conroy)已將時間進度表交給川普辯護律師團要求配合，內容包括大陪審團作證、聲請緊急動議等。康羅伊說：「我們了解這起案件受到公眾高度關注，應該盡快審理。」

華盛頓郵報分析，如果較早登場的幾州初選結果有利川普，甚至川普篤定可以獲得共和黨提名，川普競選團隊將為川普再戰2024全力衝刺，辯護律師團到時候將設法拖延「封口費」訴訟。

前總統歐巴馬任內代理聯邦訴訟次長(U.S. solicitor general)卡提亞(Neal Katyal)指出，使出拖字訣可以讓川普利用遭到起訴號召募款，但不必出庭面臨司法系統審判。

不過，卡提亞說，川普經常使用的拖延戰術這回可能行不通，因為川普同時因為涉嫌推翻2020年大選結果、擅自將機密檔案帶到佛州住所面臨聯邦調查及喬治亞州調查。

▼起訴前總統 五花大綁擒川普 只為2024

影片來源：世界新聞網 一洲焦點