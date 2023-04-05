川普封口費案「2號女郎」 自曝兩人交往10個月

前總統川普4遭控犯下34項偽造商業紀錄重罪，包括涉嫌在2016年大選前向兩名女支付封口費，其中第二名女子為前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥克道格（Karen McDougal）。（取材自推特）

前總統川普 4日出庭應訊被控犯下34項偽造商業紀錄重罪，包括涉嫌在2016年大選前向兩名女性及一名門房支付封口費，要求對方不准洩漏婚外情和私生子一事。而除了色情片女星「暴風女丹尼爾斯」之外，BBC特別報導介紹另一名「二號女郎」的身分和與川普的關係。

根據報導，川普案件中的另一名女子為前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥克道格（Karen McDougal），她自曝曾與川普有染，關係持續10個月，但川普矢口否認。

現年52歲的麥克道格出生於印第安那州蓋瑞市（Gary），童年時期搬家到密西根州，20多歲開始在泳裝比賽擔任模特兒。後來加入花花公子，並在1998年贏得年度玩伴女郎獎項，還被評選為1990年代第二性感的玩伴女郎。

麥克道格後來成為一名健身 模特兒，1999年成為首位登上英國雜誌Men's Fitness的女性，也開始出演電視廣告或戲劇小角色，例如2000年客串電影 「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）。

紐約客雜誌2006年引述麥克道格說法報導，她在洛杉磯的花花公子大廈（Playboy Mansion）遇見正在錄製實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的川普。

麥克道格表示，當時已婚的川普「立刻喜歡上我，一直跟我說話，告訴我我有多漂亮之類的」。麥克道格自稱與川普交往10個月，每月至少見面5次，還向CNN形容這段關係是充滿愛且兩情相悅的。

2016年總統大選前夕，麥克道格簽署一份價值15萬美元的協議，將這段婚外情故事獨家賣給美國小報國家詢問報（National Enquirer），並且根據協議禁止公開談論這段關係。未料，該媒體從未發表相關報導，讓她堅信自己遭到欺騙噤聲。

BBC指出，國家詢問報刻意購買故事與消息，然後將其掩蓋起來，此行為被稱為「壓新聞」（catch and kill），被認為是為了壓下關於川普的負面報導。

2021年，美國聯邦選舉委員會（FEC）發現此事，認定這筆在2016年大選期間支付的費用等同於非法競選捐款，導致國家詢問報被罰18.75萬美元。

2018年時，麥克道格曾就婚外情向川普妻子梅蘭妮雅（Melania）公開道歉，稱「我很抱歉，我不希望有人對我這麼做。當我回頭看看自己當時處境時，我知道這是錯的。我真的對此感到很抱歉，我知道這樣做是不對的。」