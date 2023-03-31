川普涉封口費遭起訴 觀察家稱反有助團結支持者

川普被起訴後，可能提高他在共和黨初選的勝算。(美聯社)

前總統川普 的對手長期以來一直呼籲要讓川普面對刑事指控，但有些人擔心首度起訴美國前總統可能會失敗，從而破壞後面更重要的案件，更可能反而強化川普的支持度。

紐約的大陪審團今天投票決定起訴川普這位史上第一位二度被彈劾，且正在再次競選總統的共和黨籍前總統。他被指曾向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）提供13萬美元封口費，讓她閉口不談2006年與川普幽會的往事。

川普的支持者和批評者都懷疑此案的法律依據。這個案子的關鍵是在2016年大選之前支付給「暴風女丹尼爾斯」的款項，是否能算作對川普競選的非法捐款。

華府觀察家關注的是這些指控可能對川普第3度進軍白宮 的影響，特別是和他爭取共和黨總統候選人提名 的潛在對手反應。

反對者擔心，如果川普的遭遇像是民主黨前聯邦參議員愛德華茲（John Edwards）的2012年非法挪用競選資金案，最終獲得撤銷起訴而洗脫罪名，就會使未來的任何起訴更容易被視為對川普展開他所稱的「獵巫行動」（witch hunt）。

分析家說，這項起訴也可能會提高川普支持者的投票率，使他在被稱為總統初選的提名競爭中贏得勝利。

前白宮選舉策士艾克塞羅德（David Axelrod）等人則認為，在川普面臨的4項刑事調查當中，封口費醜聞是最不重要的一個。

川普在試圖推翻喬治亞州2020年選舉結果的調查中，可能面臨敲詐和共謀指控，這些罪名更加嚴重。而一名準獨立的聯邦檢察官正在監督對川普不當處理機密文件和參與2021年國會遇襲案的調查。

民主黨選舉策士威爾斯-奧尼奧哈（Amani Wells-Onyioha）告訴法新社：「川普被起訴原本絕對會毀掉他的總統志向。應該如此。但基於他支持者的堅定支持，我認為這不會發生。」

「事實上，我認為這反將使他的民調飆升，並讓他的支持者更加團結。」