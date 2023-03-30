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川普被起訴 共和黨一致譴責：政治決定、干預大選

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
川普被起訴後，可能提高他在共和黨初選的勝算。(美聯社)
川普被起訴後，可能提高他在共和黨初選的勝算。(美聯社)

共和黨籍前總統川普今天因支付封口費給色情片演員而被起訴。消息傳出後，他的同黨盟友及對手一致譴責這是出於政治動機，目的是破壞川普參加2024年總統大選。

色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）指稱，她曾收到一筆封口費，要她不得公開2006年曾與川普發生性關係的往事。76歲的川普則否認曾與丹尼爾斯有染，自稱沒有犯罪。

民主黨籍的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）主導對川普的刑事調查，紐約大陪審團今天表決決定起訴川普，使他成為美國史上首位受到刑事起訴的現任或卸任總統。

法新社報導，聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和其他共和黨人接連抨擊白艾榮。眾院議長是美國總統第2順位繼任人，僅次於副總統。

麥卡錫說：「白艾榮企圖干預我們的總統大選，無可彌補地傷害了這個國家。他把我們神聖的司法制度當作武器，用來對付川普總統。」

麥卡錫還說：「美國人民不會容忍這種不公不義，聯邦眾院將針對白艾榮和他前所未見的濫權行為追究責任。」

佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）說：「拿法律制度當武器遂行政治目的，完全顛覆了法治。這不符美國行事原則。」一般認為，迪尚特也有意參加2024年總統大選，目前被視為可能與川普爭取共和黨提名的主要對手。

德桑提斯指責白艾榮「曲解法律以攻擊政治對手」。

川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）稱起訴決定是「把司法當武器的最醜陋案例」。川普的次子艾瑞克（Eric Trump）也說：「這是第三世界的檢控失當，是在競選年中趁虛而入，攻擊政治對手。」

共和黨籍眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）譴責起訴決定是「聞所未聞的選舉干預」和「政治迫害」。她說：「在2024年總統大選之前，激進的極左派將無所不用其極地迫害（現任總統）拜登的主要政敵，以打壓美國人民的意志和聲音。」

共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）只在推特上寫了兩個字：「離譜。」喬登是眾院司法委員會主席，一向與川普交好。

川普的另一名親密盟友、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也推文說：「我力挺川普！」

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）同樣表態支持川普，她說：「當司法制度被當成政治工具，我們所有人都遭受危害。」她指控白艾榮「公然濫權」，並聲稱白艾榮「埋頭於政治報復，而不是維護人民安全」。

川普 白艾榮 共和黨

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