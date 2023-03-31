川普在紐約遭起訴 德桑提斯揚言佛州不會協助引渡

前總統川普30日成了美國史上首位面臨刑事指控的現任或前任總統後，他在2024年共和黨總統初選的可能對手、佛州州長德桑提上推特譴責此事「非美國」，並稱該州不會協助任何引渡請求。資料照片。(美聯社)

前總統川普 30日成了美國史上首位面臨刑事指控的現任或前任總統，他在2024年共和黨總統初選的可能對手、佛州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）上推特譴責此事「非美國」（un-American），並稱該州不會協助任何引渡請求。

紐約市曼哈頓 大陪審團30日投票決定，以2016年大選期間安排支付封口費給成人片影星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的角色，對川普提出刑事指控。消息傳出後，德桑提斯上推特發文表示，「為推進治圖謀而將法律系統武器化徹底改變了法治，這是非美國的」。

雖然沒有點名川普或曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg），但德桑提斯寫到「索羅斯支持的曼哈頓地區檢察官一貫扭曲法律，降低重罪與開脫犯罪行為。然而，他現在正延伸法律以瞄準政治對手」。

德桑提斯在推特寫道，「因為這位索羅斯支持的曼哈頓檢察官及其政治圖謀，考慮到有爭議的可疑情況，佛羅里達州將不會協助引渡請求」。

國會山莊報與商業內幕指出，川普依法必須出庭面見法官以應對刑事指控，預期將在下周接受提訊。雖然佛州州法允許州長在有爭議時干預跨州引渡事務，但川普的委任律師內切萊斯（Susan Necheles）透露他「預計4日出庭」，讓德桑提斯提出的引渡問題毫無實際意義。不過，德桑提斯預計很快會投入共和黨總統初選，將需要從川普的基本盤吸取支持。