封面故事／美國婦女月 始於加州一場活動

1978年，加州蘇諾瑪縣選中3月8日國際婦女節這一周，發起了「婦女歷史周」慶祝活動，收到熱烈回響。（取自加州州立大學推特）

3月婦女歷史月(Women’s History Month)，旨在紀念和表彰女性對美國歷史、文化及各行各業的貢獻。但為什麼婦女歷史月是在3月呢？

婦女權益在20世紀初期抬頭，歐洲首先於1911年開始慶祝三八國際婦女節，不少關於女性對歷史貢獻的書籍也隨之出爐。但直到1970年代，美國K-12公立學校課程或公眾意識中幾乎不存在女性歷史這個話題。呼籲將非裔和原住民 歷史納入課程的推動，讓婦女認知到，自己的歷史也遭忽略。

1978年，加州 蘇諾瑪縣(Sonoma County)教育工作小組委員會，選中3月8日國際婦女節這一周，發起了「婦女歷史周」慶祝活動，並收到熱烈回響。數十所學校響應推出婦女歷史周專題活動。逾百名婦女投身其中，在全國各地的課堂上進行演說；年度「真女人」徵文比賽，更是吸引了數百份參賽作品。活動壓軸則是在加州聖塔羅莎(Santa Rosa)市中心舉行的遊行 活動。

1979年，莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)在邀請全國婦女歷史聯盟成員麥格雷戈(Molly Murphy MacGregor)前往婦女史研究所分享心得，發現活動大受歡迎後，決定在自己的組織、社區和學區內發起類似的慶祝活動，並承諾會大力支持推動「全國歷史婦女周」。

1980年，美國政壇開始加入表明支持、承認並慶祝美國婦女成就。同一年，時任總統卡特宣布3月8日這一周為全國婦女歷史周。

格爾達·勒納(中) 於1963年開設美國大學中的第一門女性史課程，她的課程中講授「美國歷史上的偉大女性」。（取自莎拉勞倫斯學院官網）

卡特總統說：「從第一批來到我們海岸的定居者，到與他們成為朋友的第一批美洲印第安人家庭，男人和女人共同努力建設這個國家。女性常常默默無聞，有時她們的貢獻也被忽視，但建設美國的女性的成就、領導才能、勇氣、力量和愛心與我們熟知的男性一樣重要。」

民主黨時任聯邦眾議員密庫斯基(Barbara Mikulski)和共和黨聯邦參議員哈契(Orrin Hatch)共同發起國會決議，支持從1981年起建立「全國婦女歷史周」。

政府的認可激勵各地的參與。學校加入慶祝或推出相關課程，相關活動處處可見。短短幾年內，成千上萬所學校和企業，在當局的支持下，都大力參與全國婦女歷史周。

到了1986年，更有14個州進一步宣布3月為婦女歷史月，讓活動人士進一步遊說國會。1987年，國會正式宣布3月為全國婦女歷史月。每年，總統都會發布一份特別公告，表彰美國女性的非凡成就。

歷史是能幫助了解自我的明鏡，沒歷史，也就沒了有力量與夢想。所以我們才需要了解女性歷史，且承認女性在歷史與各方面的成就，將對女孩和年輕女性在自尊、自重和機遇的培養發展，有重大影響。

全國婦女歷史聯盟(The National Women’s History Alliance)宣布，2023年婦女歷史月的主題為「讚頌講出我們故事的婦女」。在2023年，我們將表彰過去和現在活躍於各種媒體形式和說故事產業中的女性。這個適時的主題是為了紀念那些，數十年如一日的將自己生命和才華奉獻給藝術創作、追求真理和反映人類狀況的每個女性。