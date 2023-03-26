我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

理財百科／女性較長壽 理財掌握8要點

編譯周芳苑
婦女有獨特的財務需求，理財策略必須與男性不同。（Getty Images）
婦女有獨特的財務需求，理財策略必須與男性不同。（Getty Images）

儘管各地推動性別平等，但理財專家說，婦女有獨特的財務需求，理財策略必須與男性不同，因為，婦女有獨特的財務需求。

女性薪酬比男性低，尤其是黑人和拉丁裔女性，而且可能為了照顧嬰兒及其他家人而暫停工作；再者，女性通常活得較久，需要更多錢過日子。此外，女性比男性更擔心經濟衰退。

富達投資(Fidelity Investments)主管卡普斯塔(Lorna Kapusta)說，婦女確實受很多因素影響，必須比男性更未雨綢繆。

以下是女性理財路上的考量重點：

1.了解自身價值並為男女薪資不平等而爭：不妨跟職務位階相似的朋友打聽合理薪酬，有條有理向上司爭取加薪或陞遷，務必說明自己能為公司創造什麼價值，並明確提出爭取的薪資金額。

2.在拚命賺錢、或者兼顧工作與生活平衡之間抉擇：疫情爆發後，有些人覺得工時有彈性、可在家工作比薪水高更重要；婦女不妨思考，雇主可用薪資以外的哪些工具提高福利？

3.加碼存退休儲蓄：年過50，退休帳戶存入款額提高，根據最新退休法案Secure Act 2.0，本會計年度屆滿60至63歲的人存入額進一步提高。

4.為更高的醫療健保費預作準備：女性一生的醫保費比男性大約多38%，例如，65歲女性2021年退休，約要準備15萬7000美元醫保費，可開立健康儲蓄帳戶(HSA)。

5.將照顧家人納入規畫：萬一為照顧家人停止工作，須思考如何存退休金；方法之一是採用配偶個人退休帳戶(Spousal IRA)。

6.成為投資者：專家建議把非必要花費轉存投資帳戶。理財業者Green Bee Advisory創辦人瓦莱加(Catherine Valega) 說，許多婦女覺得只有年紀稍長的男性適合投資。

7.相信女性是投資佼佼者：許多研究發現，女性基金經理人的投資收益超過男性；Bankrate.com分析師蓋利(Alex Gailey)建議從投資有稅賦優惠的退休帳戶開始，將年收入10%至15%投入，女性比男性更會規避風險，適合長期投資，投資報酬往往超過男性。

8.從其他婦女得到支持：網路上有許多婦女理財社群，例如Delyanne The Money Coach等。

投資 退休金 保費

上一則

藝壇／徐國華用水墨交疊人生 左晉透過油畫領悟大自然

下一則

電影世界／《西線無戰事》拍出戰火浮生錄

延伸閱讀

理財Q&A／聯邦面臨債務上限 個人該怎麼辦？

理財Q&A／聯邦面臨債務上限 個人該怎麼辦？
矮較長壽？研究結果出人意外

矮較長壽？研究結果出人意外
理財百科／退休儲蓄 存8地方最好

理財百科／退休儲蓄 存8地方最好
在美國誰為你的退休養老提供永遠的支持呢?　 理財資深顧問羅潔 建議配置一份養老年金

在美國誰為你的退休養老提供永遠的支持呢?　 理財資深顧問羅潔 建議配置一份養老年金

熱門新聞

1978年，台灣來的蔡智民醫師(左二)為登月太空人阿姆斯壯(右二) 開刀接好他的斷指。左為Kutz醫師，右為 Wolf 醫師。（邱鳳英提供）

封面故事／太空人斷指 台醫師妙手 蔡智民顯微外科 半世紀接手奇蹟

2023-03-19 17:00
仿蟹肉裡找不到多少真正的蟹肉，甚至連任何貝類成分都沒有。（取材自Shutterstock）

說實話／多少假食物 騙你吃下肚

2023-03-19 02:10
為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。（Getty Images）

理財百科／退休儲蓄 存8地方最好

2023-03-19 02:17
兒女旅居美國的老人家，獨自在台無人陪伴，遇上詐騙的機率不小。此為示意圖。（Getty Images）

詐騙ing／子女旅美 獨居台婦遭騙超過百萬美元

2023-03-19 02:25
肯塔基州一名婦女因疝氣小手術治療不當導致失明，官司拖了九年後獲判醫院要賠2130萬元。但她拿不到這筆巨額賠償；此為示意圖。（Getty Images）

封面故事／腸手術害她失明 診所躲賠

2023-03-19 14:30
去年3月15日，布里奇斯截肢後在IG上貼文和圖，留言說「今天我自己坐起了，很興奮。」（取材自Instagram）

封面故事／22歲 她染疫截肢「死」3次

2023-03-19 12:03

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴