理財百科／女性較長壽 理財掌握8要點

婦女有獨特的財務需求，理財策略必須與男性不同。（Getty Images）

儘管各地推動性別平等，但理財專家說，婦女有獨特的財務需求，理財策略必須與男性不同，因為，婦女有獨特的財務需求。

女性薪酬比男性低，尤其是黑人和拉丁裔女性，而且可能為了照顧嬰兒及其他家人而暫停工作；再者，女性通常活得較久，需要更多錢過日子。此外，女性比男性更擔心經濟衰退。

富達投資 (Fidelity Investments)主管卡普斯塔(Lorna Kapusta)說，婦女確實受很多因素影響，必須比男性更未雨綢繆。

以下是女性理財路上的考量重點：

1.了解自身價值並為男女薪資不平等而爭：不妨跟職務位階相似的朋友打聽合理薪酬，有條有理向上司爭取加薪或陞遷，務必說明自己能為公司創造什麼價值，並明確提出爭取的薪資金額。

2.在拚命賺錢、或者兼顧工作與生活平衡之間抉擇：疫情爆發後，有些人覺得工時有彈性、可在家工作比薪水高更重要；婦女不妨思考，雇主可用薪資以外的哪些工具提高福利？

3.加碼存退休儲蓄：年過50，退休帳戶存入款額提高，根據最新退休法案Secure Act 2.0，本會計年度屆滿60至63歲的人存入額進一步提高。

4.為更高的醫療健保費 預作準備：女性一生的醫保費比男性大約多38%，例如，65歲女性2021年退休，約要準備15萬7000美元醫保費，可開立健康儲蓄帳戶(HSA)。

5.將照顧家人納入規畫：萬一為照顧家人停止工作，須思考如何存退休金 ；方法之一是採用配偶個人退休帳戶(Spousal IRA)。

6.成為投資者：專家建議把非必要花費轉存投資帳戶。理財業者Green Bee Advisory創辦人瓦莱加(Catherine Valega) 說，許多婦女覺得只有年紀稍長的男性適合投資。

7.相信女性是投資佼佼者：許多研究發現，女性基金經理人的投資收益超過男性；Bankrate.com分析師蓋利(Alex Gailey)建議從投資有稅賦優惠的退休帳戶開始，將年收入10%至15%投入，女性比男性更會規避風險，適合長期投資，投資報酬往往超過男性。

8.從其他婦女得到支持：網路上有許多婦女理財社群，例如Delyanne The Money Coach等。