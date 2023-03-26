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詐騙ing／下載學琴App 信用卡就被盜刷

記者邵敏
洛杉磯一名華人媽媽為了孩子學琴，去下載學習鋼琴的應用程式(App)，沒想到信用卡就被盜刷。此為情境圖。（Getty Images）
洛杉磯一名華人媽媽為了孩子學琴，去下載學習鋼琴的應用程式(App)，沒想到信用卡就被盜刷。此為情境圖。（Getty Images）

網路詐騙手段層出不窮，讓人防不勝防。南加洛杉磯縣華人居民反映，日前剛下載一個學習鋼琴的應用程式(App)，沒過幾天信用卡就被盜刷，所幸及時收到銀行的提醒短信，才防止錢財損失。

洛縣阿罕布拉市(Alhambra)居民王女士，因為孩子最近開始學鋼琴，為增加學習樂趣，她在手機上搜索一些跟鋼琴有關的應用程式，準備輔助學習，「學鋼琴的軟件很多，我就隨便挑了幾個下載，主要是想讓孩子先試試。」

其中一個學鋼琴的App提示，可以免費先試用一周，試用期過後每月收費119.99元。王女士表示看到這個提示，當時並沒放在心上，「很多軟件都這樣，先讓客戶免費試用，覺得好再購買。」下載後，王女士陪孩子使用過一次這個軟件，因為沒有留下特別印象，過幾天也就忘了。

3月5日一早，王女士突然收到一條來自美國銀行的短信，稱有一筆可疑的信用卡支出，希望客戶確認或拒絕支付。王女士最初以為這是詐騙短信，沒有理會，「因為現在電信詐騙很多，我經常收到垃圾短信，對於這些讓我確認的消息，我基本不回覆。」

沒想到幾分鐘後，王女士再次收到一條內容相似的短信，為確定信息真假，她打開手機銀行查看，發現信用卡已被限制使用，這才意識到出了問題。王女士非常困惑，因為自己新辦了一張信用卡，這張出現問題的卡已經一年沒有使用過，怎麼還會被人盜刷。

王女士趕緊致電美國銀行詢問詳細情況，但電話一直占線，那天上午她等了近50分鐘才打通。客服人員對她指出，這筆119.99元的消費是幾個小時前剛在網上完成，王女士確定自己沒有授權這筆消費，客服表示將註銷舊卡，再寄一張新的卡，這筆消費銀行也會處理。

直到掛斷電話，王女士才想起來，幾天前自己曾下載過一個鋼琴學習應用程式，她趕緊打開軟件查看，果然發現一筆119.99元的消費。但讓王女士詫異的是，自己並沒有填寫任何銀行信息，也沒有決定購買，對方怎麼就已經自動刷卡消費，而且用的是一張一年都沒有使用過的銀行卡。

王女士表示，自己經常在網上購物，很多時候即便自己不選擇保留銀行卡信息，但一些商家也會自動保存，這張盜刷的銀行卡很可能是以前網購時留下的信息。不過每次網上消費時，都需填寫卡上的三位數驗證碼，因此她並不擔心會被盜刷，沒想到這一次，竟然在自己沒有授權、也沒有填寫驗證碼的情況下被成功消費。

經歷這次遭遇，王女士提醒其他消費者，一定要經常手動刪除留在網站上的任何銀行卡信息；同時不要隨意下載一些免費試用的應用程式，選擇朋友推薦的知名軟件，避免給不法者有機可乘；另外，對於不經常使用的App，也要及時刪除，不要佔用手機空間，也避免對方突然出現收費的霸王條約。

手機銀行提醒客戶，有一筆可疑的信用卡消費支出。（受訪者提供）
手機銀行提醒客戶，有一筆可疑的信用卡消費支出。（受訪者提供）

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