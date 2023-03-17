為干預辯護 葉倫：美銀行體制仍然健全

財政部長葉倫稱政府對銀行倒閉的應對行動，不會削弱對全國銀行信心。（路透）

矽谷銀行 (SVB)和Signature銀行在過去一周相繼倒閉，儘管如此，財政部 長葉倫 (Janet Yellen)16日在參院財政委員會(Senate Finance Committee)聽證會上表示，美國的銀行體系「仍然健全」，同時也以避免擠兌風波擴大為由替聯邦政府出手干預辯護。

12日聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)、財政部、聯邦存款保險公司(FDIC)宣布將確保矽谷銀行、Signature銀行的所有儲戶能領回所有存款。

葉倫稱美國政府對兩家銀行倒閉的應對行動「果斷且有力」，「我們想確保矽谷銀行與Signature銀行的問題不會削弱對全國銀行可靠性的信心。」

她解釋聯邦政府在周末出手干預的原因，由於矽谷銀行的擠兌事件，監管機構擔憂恐慌情緒可能蔓延，導致其他銀行面臨相同的情況。

葉倫說即使政府出面干預，但並不代表美國將朝銀行體系國有化的方向前進。

政府的行動是否能平息動盪目前仍有待觀察，聯準會16日發布的數據顯示其新的借貸計畫正獲得應用，截至15日，銀行已借貸119億元，然而在上周動盪中，銀行透過貼現窗口(discount window)貸款的金額更龐大，借貸約1530億元。

共和黨參議員在16日的會議上大多迴避批評聯邦的救援行動，而著重於譴責執政政府帶來的麻煩，共和黨稱拜登的支出性政策助長通膨，使聯準會必須迅速升息，他們認為這使矽谷銀行遠期國庫債券與抵押債券的價值被削弱，破壞該銀行的穩定性。

銀行界動盪之際，兩黨正致力解決該如何提升美國國債上限問題，今年初國債法定債務上限已觸及31兆4000億元，迫使財政部啟動「非常舉措」(extraordinary measures)以避免債務違約。

葉倫指出，美國若無法按時償還債務，當前金融市場的動盪只會是其後果的冰山一角，警告這可能導致更多銀行出現擠兌潮，她呼籲重新檢驗銀行規則與監管，確保銀行適合處理其面臨的風險。