詐騙ing／美女苦肉計 誘買假金表

年輕的金髮女郎便宜賣手表，小心勿入陷阱。此為示意圖。（Getty Images）

當一位年輕美女在擺姿勢的時候，你可能會不肖一顧，但美女在困境中向你求助的時候，你想拒絕也難。

在紐約Bronx南部，筆者最近就親身體驗過美女苦苦哀求的情形。

那是情人節的傍晚，我獨自出去買菜，突然聽到有人問： 「先生， Costco 超市在哪裡？ 」 往前一看，原來是個年輕的金髮女郎。她把車停在路邊，滿臉帶笑向我頻頻招手，但那裡很暗，看不清楚她的臉貌。

「這裡沒有Costco。」我回答了之後就不肖一顧走路。 「先生，請你過來，問你一個問題。」她又大聲地把我叫住了。那滿臉帶笑的表情，那閃閃發光的大眼睛，一直凝視著我的眼神，在渴望著我的即刻反應。

「先生，你有手表嗎？ 」 「沒有。有手機 就不用手表。」我漫不經心的回答她，就繼續往前走。走到她的車旁邊，定睛一瞧，相貌不凡，窈窕身姿，長髮垂肩，打扮得體，笑臉誘人，一看就是個知識女性。

她一見我靠到她身邊，馬上把手伸過來，非要和我握手，但我沒有回應。接著她把身子前傾，雙手伸出，很想和我擁抱一下。生平第一次看到美女這樣熱情對待我，頓時就呆住了，真的不敢想像啊，哪有陌生美女主動和一個老頭如此親熱的？

年輕的金髮女郎便宜賣手表，小心勿入陷阱。此為示意圖。（Getty Images） 第一頁配圖

那一瞬間我非常緊張，因為年輕的時候就有「美女恐懼症」，這樣的心態迄今沒有改變。但眼前的情況很蹊蹺，也令我好奇，先退後幾步停下來，沒有回應她的熱情，心想一定要與她保持相當的距離。

我的冷淡無情，立刻熄滅了她那少女般的熱情，女郎只好把手縮了回去，似乎有點失望。但她很快又發出甜美的笑聲，一直看著我，用低聲溫柔的口吻問：「你喜歡我的這支手表嗎？」 她把袖子捲起，露出一塊金光閃閃的手表，並且示意要我更加靠近她。

強行推銷 金表賣990元

我不敢靠近，更不敢觸摸她的手表，只是會意地笑笑，然後搖搖頭就想離開那裡。但她耐心地反覆勸說：「先生，你可知道嗎？這表的外殼是真正的金子，很貴重的，是母親給我的生日禮物，價值1萬多美元。你要是喜歡，就非常便宜的賣給你，990元，我是迫不得已才忍痛割愛的。」

「為什麼？」 我立刻好奇了。 「今天很不幸，我不知什麼時候把錢包和手機都弄丟了。剛才又發現車裡只剩下一點汽油了，急需買汽油趕路回家，但我身上卻沒有錢。你看天已經黑了，我一個人在外，父母一定很擔心，我用別人的手機打電話給他們，都無法聯繫上。我家離這裡很遠，冬天能在外過夜嗎？在路邊過夜安全嗎？請你幫幫我，給我一些錢解決困境，你又能得到一塊有價值的金表，好嗎？ 」她兩眼盯著我，一直在苦苦哀求。

我沒有說話，只是看看周圍都沒有人，覺得有點不對勁，萬一惹出是非，那就無法解釋，況且我身上只有10幾元錢， 也幫不了她。她把1萬多元的金表賤賣990元，乘人之危撈取便宜貨也會覺得内疚。再説，眼前的情況是真是假，還不知道。

為了打消我的疑慮，她立刻把手表脫下來，遞給我看，非要我確定是真的金表。

完全是處於好奇，我終於把頭伸過去，靠近她的身邊，看她手上的金表。果然是一塊很精緻女式手表，非常漂亮，但無法確定是否為鍍金的產品。

令我萬分驚奇的是：它很像我40多年以前買的那塊女式手表，愈看愈覺得莫名其妙，哪有這麼凑巧啊。當年的情景，立刻一幕幕顯現在我眼前，當時一貧如洗的我，一直想買一塊像樣子的手表給未婚妻，但沒有錢而萬般無奈。

最後咬咬牙，竟然用一個24k的金戒指換一塊據說是「瑞士產的」金表。

那個古老的金戒指是我母親留下的傳家寶，後來把那塊手表拿去鑒定，實際上只是香港 組裝的，只是鍍金的，而我的老古董卻是無價之寶。當年買的那塊表，妻子在加拿大定居的時候，早已扔掉了，妻也已離世了，手表怎麼可能再次出現在這裡，頓時有一種神祕感。

眼前這個美女確實顯得很可憐，一副走投無路的無奈神情，你看了不心生憐憫也難。她又繼續請求我要買下她的手表，而我過去令人痛心的教訓，給我心靈蒙上的陰影一直揮之不去，再也無法憐憫眼前的這位陌生女子了，不再看她，趕快離開，免得生出無端的是非。

單身老男人獨自走在路上，容易被居心不良的女性搭訕，凡對方提出與錢有關的要求，都要小心勿上當。此為示意圖。（Getty Images）

擋誘惑 狠心拒絕險遇騙

剛走了幾步，回頭一看，美女又拚命招呼我，說有重要的事情告訴我。

一靠近她身邊，她就立刻哭起來，還緊緊的握住我的手說：「我真的捨不得賣掉心愛的手表，只是因為沒有錢買汽油才急於賣掉這個珍貴的禮物。如果你沒有這麼多現金，可以少給一些，只要給600元，好嗎？」 但我還是沒有反應，只想馬上離開她。

「給500元，相當於我送給你一個珍貴禮物，也讓你有一個雪中送炭的機會啊。以後我們一定會成為好朋友的，我永遠都不會忘記你的好心相助，我會常來看你的。」

這時候周圍早已沒有任何行人了，也沒有車輛，她又一次熱情似火地把表給我，還拉著我的手說：「你好好再看看，是不是金表。」 她更加理直氣壯，誠意滿滿。

我沒有興趣也無法判斷真假，只是因為好奇，就再次仔細看看，果然發現表的後面沒有廠家，這就讓我立刻我懷疑她了。

再說，我根本不想買什麼女式表，我很想拍下她的臉貌和手表，但她生氣地拒絕了。

我馬上意識到：此時此刻路上交通稀少，她停車的路口很容易進入高速公路。一騙到錢，馬上就駕車飛跑，眼前這個「可憐」的美女打悲情牌，她就是一個白骨精，此時昏暗路燈下的人行道早已沒有人。

買賣不成 現原形罵粗話

我走不遠，又聽見她在後面大聲喊我，接著就開始罵粗話髒話。果然，妖精原形畢露了。

她表演的那麼逼真，耐心糾纏人，苦苦哀求人幫助她，一天到晚在不同的地方行騙表演，不知有多少人掉進她的陷阱裡。