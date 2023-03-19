船遊南極海 體驗極地生活

這艘船為南極的黒白世界添了色彩。（蕭愛╱攝影）

對我們一般人來說，這是個化外世界，很多人一生都難以觸及的地方。它是個黑白世界，小島大部分被深厚的白雪覆蓋，偶有陡峭山壁，雪無法存留，露出山之本色，於是黑山白雪成為南極小島的形象。

我們搭乘郵輪 來到南極圈，有兩天時間逛南極海(Antarctic)，巡遊南極海的小島。

雖然我們只是在甲板上觀景，可是這裡的氣溫是零下，加上寒風吹襲，可不是普通的冷，是寒風刺骨的冷。

大家穿上所有能禦寒的衣服、帽子、手套，隔不一會就得躲入艙內，真有美景出現時，大家仍是熱情十足的在甲板上攝影 。

第一天巡遊的小島地名，大多是紀念早期發現小島的探險家或是支持南極探險的政治人物，如Schollaert Channel, Dallmann Bay，也有些島以島似形象而命名，如Elephant Island, Paradise Island。

早期的南極探險極其艱困危險，由於前人的冒險犯難，現在南極圈成為一般人可以來觀光 的地方，略微品嚐真正南極風光。有些島上設有試驗基地，有科學家上來作研究，但僅限夏天，冬天更加酷寒，無法生活。

陽光灑落 幸運遇好天氣

南極海第一天看到的黑山白雪島嶼。（蕭愛╱攝影）

下午我們到了天堂島，非常幸運出了太陽，陽光由灰白的天空灑下一道光線，照在南極海的波瀾海浪上，像聖潔的光輝，郵輪上為大家解說南極的女科學家說，真的非常非常幸運，她在南極作研究這麼久，首次遇到這麼好的天氣。

由於太陽的出現，我們的影片增加了光線，郵輪也駛得比較接近小島，讓我們能更清晰的望見不遠的島群。更幸運的是，有另一艘較小的觀光船，船身有一些色彩，駛在黑山白雪之下，終於黑白的南極風景有了一抹色彩。

接近郵輪的是南極海上浮冰，大大小小的浮冰順著洋流飄過來、流過去，各有各的形態。有些小碎浮冰成一條線飄過，有的大一些的冰，冰下泛著藍光，像大自然的冰雕藝術。看到最大的浮冰，幾乎有房子那麼大，前面有冰柱，像水上冰宮一樣。

難得一見的景象，讓船上所有人都十分興奮，穿戴好所有禦寒裝備，站在甲板上拍照。說西語的一群人有備而來，帶了南極地圖旗幟，還有一塊牌子上寫「我到了南極」。隊友看見，毫不猶豫上前借旗幟，他們毫不吝嗇的借給我們，我們也拉著南極的旗幟照了像。下船前，郵輪竟然發了一張證書，證明我們到了南極海。

我們到了南極。（蕭愛╱攝影）

專業鏡頭 捕捉耐寒動物

南極海看起來生物不多，仍然有些特耐寒的動物，有人就以長鏡頭捕捉到小鯨魚在海上嬉戲；也看到海鳥停在浮冰上，更有人用專業攝影器材半小時拍了2000多張企鵝照片，捕捉南極海的動物。

第一天沒有光線的南極。（蕭愛╱攝影）

事實上南極海的島上有很多的動物。很多海洋動物專家不畏酷寒來到此地深入研究，拍了很多詳盡的紀錄片，南極海動物的生活情況，都在船上放映給大家看，身在南極圈，再看這些南極的動物，又有不同感受，這是一趟知性之旅。

南極海洋感覺玉潔冰清，乾淨的不得了，沒有灰塵、沒有垃圾，沒有人煙的地方，少了許多污染。

郵輪在抵達南極之前，就一再宣告大眾，不要丟任何東西，大家一起維護南極的潔淨，可是在觀南極風景時，仍見到有人不小心手上之紙張隨大風漂入海內。