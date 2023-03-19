賞櫻情報站 教你如何拍美照

拍攝櫻花時可多嘗試從低視角和高視角拍攝以取得更多變化，或者嘗試不同的構圖，圖為布魯克林植物園。(Getty Images)

櫻花季即將來臨，這些大自然裡的嬌嫩、絢麗花朵，會將整個天空渲染成柔和的桃紅、粉紅與粉白。由於季節限定，世界各地的人們都熱切期待前往日本 或南韓等賞櫻 勝地一睹它們的盛顏。

如果正計畫前往國外賞櫻，以下是一些必須注意的地方，從打包和穿什麼，到何時開始預訂航班，到如何拍出美照，希望有助於你有一趟愉快的櫻花之旅。

選擇目的地

賞櫻花之旅的規畫從目的地開始，先決定去哪個國家賞花；雖然日本和南韓是觀賞櫻花的兩個最受歡迎的國家，但世界上還有其他地方也是櫻花的故鄉，其中包括亞洲的泰國和台灣，北美的紐約、華府和溫哥華以及歐洲的德國。

選擇目的地時，會想同時探索當地的其他旅遊景點和活動，這樣可以體驗更多事物；但如果櫻花是旅行的重點，那就放輕鬆，只專注於賞花情報。

何時計畫行程

受自然因素的影響，每個賞櫻地點有自己的高峰期，也就是要定期留意櫻花季的預報。請注意，花期的預測仍會因降雨和溫度等因素而變化；但一般來說，這會讓對何時該預訂航班和住宿有很好的了解。

例如日本今年的櫻花季預計將於3月下旬開始，而韓國預計在3月底至4月初將迎來櫻花盛開季節。由於花季不可預測的性質，必須保留彈性調整空間。

行李打包和該穿什麼

每個地區的櫻花季天氣都不一樣，盡可能保持舒適很重要，同時還要在出遊時穿著得體。選擇運動鞋等舒適的鞋子，並帶上一件外套以防天氣變冷，是最基本裝備。

至於其他必需品，帶上一些零食、水和相機(或手機)來捕捉美麗的風景。戶外野餐也是這個季節的熱門活動，可帶上毯子或墊子，這樣就可以和當地人一樣躺在盛開的櫻花樹下，邊品嘗著熱茶。

對人潮做好準備

櫻花季是一年中最令人期待的季節之一，公園和其他有櫻花樹的地方都會湧現人潮，由於受歡迎的景點往往很快就會人滿為患，最好盡早到達目的地。公共交通也可能會擠滿人，在前往觀光景點時，一定要留出更多時間。

融入在地慶典活動

每個賞櫻景點都有自己的慶典活動，大城市通常還會舉辦櫻花節，包括美食、音樂和其他精采活動。除了賞花之外，盡可能參加當地的慶典活動，並觀察當地人如何做，才能充實旅遊的體驗。

愛護環境 遵守禮儀

請記住，櫻花樹很脆弱，花朵更嬌嫩，最好從遠處欣賞它們的美麗；此外，依照指定的觀賞區域和步行路徑；如果和孩子一起出遊，切勿讓他們無人看管。

日本櫻花季活動，充滿異國情調。(Getty Images)

攝影技巧和竅門

●時間安排在清晨或日落

與其他觀光區的情況一樣，多數遊客會白天塞爆熱門景點，如果想確保擁有拍攝的最佳時點，可在清晨（早上5點至6點）出門，或者等到日落、遊客開始離去時。這段時間柔和的光線可以拍出更迷人、更自然的櫻花照片。

●使用三腳架

如果帶著相機，三腳架一定會派上用場：第一、相機穩定才能夠獲得清晰的圖像。 第二、它是單獨旅行者的完美自拍工具。最後，它可靈活使用和支撐，特別是對於拿相機有困難的人。

●不要害怕嘗試

多嘗試從低視角和高視角拍攝以取得更多變化，或者嘗試不同的構圖，盡量展示自己對櫻花的獨特觀察，以及四周環境的取景。

●查看天氣

在拍照時，光線就是一切！晴朗的天空會使照片顯得過於刺眼，而陰天會增加氣氛並使快速拍照更有趣。當然，也可以自由地進行一些設計安排，以獲得個人想要的效果和感覺。

紐約賞櫻情報

紐約櫻花分成早櫻和晚櫻兩種。早櫻色彩多粉嫩，一般在3月中旬到下旬盛開，晚櫻又名重瓣櫻，深粉色十分明媚，多在4月中旬綻放。

紐約市和周邊地區不乏賞櫻地點，櫻花樹種類之多、景色之美，不亞於華府。以下為幾處賞櫻勝地：

●布魯克林植物園 (Brooklyn Botanic Garden)：紐約最佳的賞櫻地之一，走在櫻花如雨的Cherry Esplanade小道，或是櫻花圍繞的水榭亭台，瞬間彷彿穿越到日本，浪漫百分百。

布魯克林植物園早櫻和晚櫻都有，早櫻圍繞湖畔，晚櫻則在草坪上整齊排列成兩行，各擅勝場。

●中央公園：不論是櫻花環繞的中心湖畔，或是落櫻滿地的小丘，加上四周曼哈頓摩天大樓的天際線，收穫另一種絕美風景。

紐約中央公園的櫻花，加上四周曼哈頓摩天大樓的天際線，收穫另一種絕美風景。(Getty Images)

●羅斯福島(Roosevelt island)：以早櫻為主，800公尺的河岸種滿了粉紅和白色櫻花，和皇后區大橋及對岸高樓交相輝映，更有專屬紐約的獨特之美。