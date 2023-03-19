賞櫻情報站 教你如何拍美照
櫻花季即將來臨，這些大自然裡的嬌嫩、絢麗花朵，會將整個天空渲染成柔和的桃紅、粉紅與粉白。由於季節限定，世界各地的人們都熱切期待前往日本或南韓等賞櫻勝地一睹它們的盛顏。
如果正計畫前往國外賞櫻，以下是一些必須注意的地方，從打包和穿什麼，到何時開始預訂航班，到如何拍出美照，希望有助於你有一趟愉快的櫻花之旅。
選擇目的地
賞櫻花之旅的規畫從目的地開始，先決定去哪個國家賞花；雖然日本和南韓是觀賞櫻花的兩個最受歡迎的國家，但世界上還有其他地方也是櫻花的故鄉，其中包括亞洲的泰國和台灣，北美的紐約、華府和溫哥華以及歐洲的德國。
選擇目的地時，會想同時探索當地的其他旅遊景點和活動，這樣可以體驗更多事物；但如果櫻花是旅行的重點，那就放輕鬆，只專注於賞花情報。
何時計畫行程
受自然因素的影響，每個賞櫻地點有自己的高峰期，也就是要定期留意櫻花季的預報。請注意，花期的預測仍會因降雨和溫度等因素而變化；但一般來說，這會讓對何時該預訂航班和住宿有很好的了解。
例如日本今年的櫻花季預計將於3月下旬開始，而韓國預計在3月底至4月初將迎來櫻花盛開季節。由於花季不可預測的性質，必須保留彈性調整空間。
行李打包和該穿什麼
每個地區的櫻花季天氣都不一樣，盡可能保持舒適很重要，同時還要在出遊時穿著得體。選擇運動鞋等舒適的鞋子，並帶上一件外套以防天氣變冷，是最基本裝備。
至於其他必需品，帶上一些零食、水和相機(或手機)來捕捉美麗的風景。戶外野餐也是這個季節的熱門活動，可帶上毯子或墊子，這樣就可以和當地人一樣躺在盛開的櫻花樹下，邊品嘗著熱茶。
對人潮做好準備
櫻花季是一年中最令人期待的季節之一，公園和其他有櫻花樹的地方都會湧現人潮，由於受歡迎的景點往往很快就會人滿為患，最好盡早到達目的地。公共交通也可能會擠滿人，在前往觀光景點時，一定要留出更多時間。
融入在地慶典活動
每個賞櫻景點都有自己的慶典活動，大城市通常還會舉辦櫻花節，包括美食、音樂和其他精采活動。除了賞花之外，盡可能參加當地的慶典活動，並觀察當地人如何做，才能充實旅遊的體驗。
愛護環境 遵守禮儀
請記住，櫻花樹很脆弱，花朵更嬌嫩，最好從遠處欣賞它們的美麗；此外，依照指定的觀賞區域和步行路徑；如果和孩子一起出遊，切勿讓他們無人看管。
攝影技巧和竅門
●時間安排在清晨或日落
與其他觀光區的情況一樣，多數遊客會白天塞爆熱門景點，如果想確保擁有拍攝的最佳時點，可在清晨（早上5點至6點）出門，或者等到日落、遊客開始離去時。這段時間柔和的光線可以拍出更迷人、更自然的櫻花照片。
●使用三腳架
如果帶著相機，三腳架一定會派上用場：第一、相機穩定才能夠獲得清晰的圖像。 第二、它是單獨旅行者的完美自拍工具。最後，它可靈活使用和支撐，特別是對於拿相機有困難的人。
●不要害怕嘗試
多嘗試從低視角和高視角拍攝以取得更多變化，或者嘗試不同的構圖，盡量展示自己對櫻花的獨特觀察，以及四周環境的取景。
●查看天氣
在拍照時，光線就是一切！晴朗的天空會使照片顯得過於刺眼，而陰天會增加氣氛並使快速拍照更有趣。當然，也可以自由地進行一些設計安排，以獲得個人想要的效果和感覺。
紐約賞櫻情報
紐約櫻花分成早櫻和晚櫻兩種。早櫻色彩多粉嫩，一般在3月中旬到下旬盛開，晚櫻又名重瓣櫻，深粉色十分明媚，多在4月中旬綻放。
紐約市和周邊地區不乏賞櫻地點，櫻花樹種類之多、景色之美，不亞於華府。以下為幾處賞櫻勝地：
●布魯克林植物園 (Brooklyn Botanic Garden)：紐約最佳的賞櫻地之一，走在櫻花如雨的Cherry Esplanade小道，或是櫻花圍繞的水榭亭台，瞬間彷彿穿越到日本，浪漫百分百。
布魯克林植物園早櫻和晚櫻都有，早櫻圍繞湖畔，晚櫻則在草坪上整齊排列成兩行，各擅勝場。
●中央公園：不論是櫻花環繞的中心湖畔，或是落櫻滿地的小丘，加上四周曼哈頓摩天大樓的天際線，收穫另一種絕美風景。
●羅斯福島(Roosevelt island)：以早櫻為主，800公尺的河岸種滿了粉紅和白色櫻花，和皇后區大橋及對岸高樓交相輝映，更有專屬紐約的獨特之美。
●新澤西小溪公園 (Branch Brook Park)：美東規模最大的櫻花種植區，早櫻和晚櫻都有。櫻花樹環繞公園水畔，每年都吸引大批民眾前往觀賞。
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