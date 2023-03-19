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說實話／多少假食物 騙你吃下肚

周靜芝
仿蟹肉裡找不到多少真正的蟹肉，甚至連任何貝類成分都沒有。（取材自Shutterstock）
仿蟹肉裡找不到多少真正的蟹肉，甚至連任何貝類成分都沒有。（取材自Shutterstock）

食品，尤其是大量生產、包裝的超市商品及餐廳的食物，很少是單純的食材。 我們每天吃的大部分東西都包含了大量經過挑選、混合的成分，做出美味可口的食品。

為了吸引更多人消費，食品公司所生產的罐頭、袋裝或盒裝食物，往往與包裝上看起來不一樣；餐廳大肆吹捧的料理，成分、產地或食物本身與菜單上所說也並不完全一致。這些食物實際上是其他、更便宜的食材，或是實驗室製造出來的產物，以下是一些常被假冒的食品及它們的真面目。

蟹肉棒 常是魚漿混裝

螃蟹價格昂貴，但味道鮮美，因此食品生產商試圖用仿蟹肉來滿足對消費者的需求，這種仿蟹肉常以「蟹肉棒」和「蟹黃」等不那麼直接的名稱來行銷和銷售。 它通常採用密封包裝、放在雜貨店的海鮮櫃出售，外表的白紅色條紋，模仿蟹肉和蟹殼的顏色。

據洛杉磯時報報導，在仿蟹肉裡找不到多少真正的蟹肉，甚至連任何貝類成分都沒有，它主要由一種名為「魚漿」(surimi)的加工魚產品製成。「今日美國」曾報導，仿蟹肉裡是有一些魚，它們是廉價而豐富的白魚，例如黃線狹鱈(Pollack)，或由不同種魚肉製成帶有彈性的魚漿。這些魚漿占了仿蟹肉產品的三分之一到二分之一，其餘則是澱粉、水、植物油、蛋白、大豆、糖和鹽的混合物。

山葵 近親變芥末

大部分的芥末醬是由山葵的近親歐洲山葵所製成。（Getty Images）
大部分的芥末醬是由山葵的近親歐洲山葵所製成。（Getty Images）

美國日本料理店的壽司卷或生魚片，都配有兩種標準的調味品：淺黃色醃薑片和亮綠色的芥末，這種綠色糊狀物最好先取少量食用，因為它可能很辣。據赫芬頓郵報報導，真正的芥末是由磨碎的山葵根製成的。但在美國（及世界其他地方，包括日本）絕大多數的日本料理店，隨著壽司附上的芥末絕對不可能是來自正宗的山葵。

根據新聞網站Vice稱，全球供應的大部分芥末醬是由山葵的近親歐洲山葵所製成，這種植物在許多氣候條件下都很容易種植，而且成本低廉。將歐洲山葵的根莖磨碎，與一種食用綠色色素混合，使其類似、並且嘗起來像真正的山葵。這樣做的主要原因是，真正的山葵極難種植，根部須待在水中、在寒冷氣候和日照不強的地方才能生長，並需要約兩年的時間。它不但難種植，也很難出口，世界各地的日本料理店只能使用染色的山葵複製品。

魚子醬 鱒鮭卵化身

魚子醬是俄羅斯美食的標誌，被譽為最美味、最獨特、最昂貴的食物之一。據讀者文摘報導，真正的魚子醬是在東歐的裏海和黑海附近捕獲和加工的野生鱘魚卵。這些地區在1980至90年代因過度捕撈，以至於真正的魚子醬變得更難買到，價格也更高，且不足以滿足全球的需求。目前市面上除了以鱘魚卵製成的黑色魚子醬外，還加入了同樣標示為魚子醬、但是來自野生或養殖的鱒魚、鮭魚，它們的顏色有紅色、金黃和褐色。

在2020年代，在餐廳和高級雜貨店以低於天文數字價格所出售的魚子醬，很可能是從鱒魚、鮭魚或其他普通魚類的卵所製成，而不是黑海鱘魚。雖然從技術上它們不能說是魚子醬，但至少是真正的魚卵；不像有些仿魚子醬，根據比利時魚子醬生產商Pearls of Caviar的說法，是用海鮮萃取物、凝膠劑(gelling agents)和色素所製成。

南瓜泥罐頭 冬南瓜混裝

南瓜派是無數人在年末節日期間不可錯過的季節食品，從萬聖節一直到感恩節一直到聖誕節，它都會出現在雜貨店、麵包店的貨架和家庭餐桌上。所有在商店超市販賣的平價南瓜派，以及在家裡廚房中的自製南瓜派，都是使用Libby’s這樣的公司所生產的罐裝南瓜泥，根據AdWeek統計，每年生產的南瓜泥罐頭足以製作9000萬個餡餅。

Libby’s稱他們的熱賣商品為「100%純南瓜」，其實根本不是那麼回事。真正的南瓜含水量太高，黏稠又缺乏足夠甜味和風味，不適合做成餡餅泥。因此，南瓜罐頭公司使用的是類似南瓜的冬南瓜(winter squashes)，並與黃蘋果、筍瓜(Hubbard)和胡桃南瓜(butternut squashes)混合。

香草精 只有1%是真貨

在全美各地的香料店貨架上，都能看到可為甜點和烘焙食品增添濃郁、甜美和奶油味的棕色小瓶香草精。真的香草精和仿香草精的容器看起來一模一樣，但裡面的內容卻大相徑庭。

根據食品網站America’s Test Kitchen的資料，全球約80%的香草作物原產於馬達加斯加，而香草提取物是通過將長長的棕色香草豆莢浸泡在酒精中，並收集在此過程中產生的純香草製成的。酒精也參與了仿香草的製作，它用於稀釋從一種石油衍生物愈創木酚(guaiacol)中加工所產生的類香草物質，再添加焦糖色使其類似天然香草精。

真正的香草既稀有又昂貴，市售的所有香草中只有1%是真品，其餘均為假貨，價格比真品低50倍左右。

藍莓 調味劑化身

仿藍莓常用於麥片、貝果、鬆餅和麵包中。（取材自Shutterstock）
仿藍莓常用於麥片、貝果、鬆餅和麵包中。（取材自Shutterstock）

藍莓是令人愉快的小點心，根據「健康線上」(Healthline)的說法，無論是野生或農場種植，它們都不太甜，是自然界中少數的藍色食物之一，營養豐富，提供豐富的纖維和抗氧化劑。它們也是一種用途廣泛的食材，可製成藍莓鬆餅、藍莓派、藍莓貝果、藍莓蛋糕等受歡迎的烘焙產品。但如果查看產品和藍莓零食的成分表，可能其中含的並不是真正的藍莓。

根據「消費者健康中心」(Consumer Wellness Center)監督小組的一份報告，在麥片、貝果、鬆餅和麵包中的藍莓顆粒，通常由糖、玉米糖漿、澱粉、油和合成調味劑製成，並且為了要有藍莓般的顏色，還會使用紅色和藍色食用色素。

松露油 成份是假的

松露油可以為松露薯條等菜餚增添風味，但這種「花梢」的成分通常是假的。（Getty...
松露油可以為松露薯條等菜餚增添風味，但這種「花梢」的成分通常是假的。（Getty Images）

松露是一種風味獨特、外型與蘑菇類似的菌類，是世界上最難取得的食材之一。 據「現代農夫」(Modern Farmer)表示，生長於地下的松露只能在全球少數幾個地區種植，由經過特殊訓練的豬和狗從地底挖出。幸運的是，廚師或家庭主婦只需要刨些松露屑，就能為食物添加非凡風味，因為正宗的松露非常昂貴，價格達到每磅數千美元。

食品廠商為滿足人們對這種備受追捧、獨特、異國情調的食材的好奇心和需求，開發出一種更具成本效益的方法，便是使用松露油，可以為松露薯條等菜餚增添風味，但這種「花梢」的成分通常是假的。據「紐約時報」報導，即使是高級餐廳的廚師也被松露油所愚弄，松露油被稱為是一種神奇的成分，是用橄欖油浸泡真正的松露所製成；但實際上，它並不是。

蜂蜜 多是玉米糖漿

肯德基(KFC)聲稱提供家常食物，如炸雞、馬鈴薯泥和比斯吉(biscuits)，並附上奶油和蜂蜜。但奶油是一種叫做margarine的人造奶油，而蜂蜜只含有少量蜂蜜，雖然它的味道可能幾乎和蜂蜜一模一樣，但除了那一小部分真正的材料外，肯德基的食品科學家使用其他六種甜味劑：高果糖玉米糖漿、玉米糖漿、糖、果糖和糖蜜，以及一些染劑來製造這種人造蜂蜜產品。

由於食品標籤法，肯德基至少是誠實地標示了它的假蜂蜜成分。據調查網站The Insider稱，仿製或摻假的蜂蜜構成了一個龐大的詐騙行業，它是全球造假最多的食品之一，2013年，司法部曾指控進口商Honey Solutions和Groeb Farms進口不純蜂蜜。但就像肯德基一樣，企業用便宜的高果糖玉米糖漿（或甜菜糖漿）代替昂貴的真蜂蜜，或者使用化學改性糖(modified sugars)使工業生產的甜味劑更像蜂蜜。

賽百味 鮪魚遭質疑

鮪魚是一種廉價而豐富的低脂蛋白質來源，是鮪魚三明治的主要成分，與沙拉醬和蔬菜混合，是家裡自製三明治或餐廳常見的食材。賽百味長期以來一直在數千個門市提供鮪魚潛艇堡，但直到2020年，人們才開始質疑三明治中是否真的含有真正的鮪魚。

據華盛頓郵報報導，2021年加州兩位消費者Karen Dhanowa和Nilima Amin提起訴訟，聲稱鮪魚潛艇堡不含任何鮪魚，讓他們覺得自己被愚弄了，他們認為鮪魚比其他肉類更健康，因此付出了更高的費用。此一事件廣為流傳後，紐約時報展開調查，從三個不同的賽百味分店購買了三個鮪魚潛艇堡。

富比世報導，一名記者取出肉並送到食品檢測實驗室，根據實驗室的報告，「樣本中不存在鮪魚複製DNA」，但這並不一定代表樣本中沒有鮪魚。

賽百味駁斥該項指控，並試圖將訴訟撤回，其他測試發現賽百味的鮪魚堡實際上有鮪魚。根據全國公共廣播電台，此案目前懸而未決、繼續拖著。

龍蝦 多海螯蝦變裝

不僅速食店鮪魚三明治裡的鮪魚可能不是鮪魚，即使在更高級的餐廳也可能不是使用真正的鮪魚。2013年，非營利組織Oceana公布了對美國各地壽司店的1200份魚類樣本進行為期兩年的分析。根據Ocean的DNA測試，三分之一的魚類樣本與菜單上所聲稱的不符，最常欺騙消費者的是鮪魚和紅鯛魚(red snapper)。大約60%自稱是鮪魚的魚其實不是鮪魚，而87%紅鯛魚根本不是紅鯛魚，而是另一種魚。

雖然龍蝦也是一種知名而昂貴的食材，但它們似乎很常見，在紅龍蝦(Red Lobster)等熱門的平價餐廳和Long John Silver’s速食連鎖店，都出售標有龍蝦的海鮮，但實際上並不是真正的龍蝦。根據GTCL的說法，大型連鎖店主要使用非常便宜的偽龍蝦「海螯蝦」，有時也稱為「海螯蝦龍蝦」。它不是龍蝦的變種，而是各種便宜的螃蟹和蝦的混合物。

初榨橄欖油 8成不實

據富比世專欄作家Larry Olmstead的文章「真食物/假食物：為什麼你不知道你在吃什麼以及你能做些什麼」指出，美國最常見、影響最深遠的假食物之一便是特級初榨橄欖油，幾乎每個家庭廚房和各級餐廳都看得到。即使是使用他們認為是特級初榨橄欖油的廚師和家庭主婦，也不知道他們倒入鍋內的是不是真正的特級初榨橄欖油。

據富比世報導，全球特級初榨橄欖油市場中高達80%是假貨或摻假產品。一些以高價特級初榨橄欖油出售的不肖廠商，用廉價的替代品（如花生油或大豆油）稀釋真正的橄欖油。

肯德基 日本 富比世

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