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人物／明州白東穎 為擊劍燃燒熱情

記者陳曼玲
來自台灣、移居明尼蘇達州的白東穎，日前在美國擊劍全國賽中，獲得男子40歲到49歲分齡組的冠軍。(白東穎提供)
來自台灣、移居明尼蘇達州的白東穎，日前在美國擊劍全國賽中，獲得男子40歲到49歲分齡組的冠軍。(白東穎提供)

源自歐洲決鬥的擊劍運動，不僅需要敏銳的反應和觀察對手的智慧，還能培養面對挫折的毅力，並且在場上多能遇見不同種族的選手。2015年從台灣移居明尼蘇達州的白東穎(Dong-Ying Pai)，目標就是在明州推廣擊劍教育，希望將他從擊劍運動中的成長心得傳承給年輕一代。 

保持狀態 比賽奪冠

白東穎1月8日在美國擊劍(USA Fencing)協會在肯塔基州(Louisville)舉辦的的全國賽中，在男子40歲到49歲分齡組中(Veteran-40 Men’s foil)，與來自加拿大選手爭奪冠亞軍，終場以10比5獲得金牌。

1月9日參加男子40歲以上年齡混合組(Veteran combined men's foil)與53位擊劍好手較勁獲得亞軍。

白東穎在冠亞決賽第一回合時曾暫時以2：4落後，他分析自己太急著主動攻擊，因此他在第一回合後段放慢腳步；到了第二回合時，採保守策略穩紮穩打，反而追回比數；加上他觀察到對方較善於防守，並且看穿他使用的幾個攻擊動作，於是他把重心放在等待對方攻擊再加以反擊或防守而得分，持續以這樣的戰略直到比賽結束並且獲勝。

白東穎說，擊劍賽是高張力的比賽，自己的心理狀態需要非常穩定，否則只要心中有一點害怕打不到對手，就無法得分，因此他比賽中全心專注在自己想做到的動作，並盡情享受比賽，反而能打出最好的表現。

白東穎平時擔任擊劍教練，自己練習擊劍的時間反而不多，他說為了準備1月的比賽，從去年9月開始幾乎每周日約明州的擊劍好手來對打練習。

他表示2019年開始決定要控制飲食習慣，藉由吃素來維持更好的體態。自從開始吃素後，他明顯感覺體能衰退的狀況慢慢減緩，偶爾吃海鮮解饞。另外他也嚴格戒糖和減少澱粉的攝取，保持身體的最佳狀態。

白東穎說，參加擊劍賽是為了與自我挑戰，並與他人切磋求進步的方式。他在高中時就喜歡打籃球與跑步，在台灣讀基隆海洋大學電機系時，受前台北體專手球國手母親楊如曼鼓勵選擇一項體育活動，因此他加入大學的擊劍社校隊，開啟他的擊劍訓練生涯。

擊劍磨練出堅毅個性

白東穎在大學時參加擊劍比賽也會很緊張、得失心重，但他說擊劍使他的個性變得更有毅力，即便輸了比賽，他會克服挫折而且不放棄。另外，他透過旅行到不同地方參加比賽或訓練時，認識許多來自各地的人，經年累月的比賽經驗讓他的心態更成熟穩重。

白東穎在明州的學校教國中數學有六年之久，這段經歷幫助他瞭解美國的學生想法、文化背景，並學習如何與家長溝通。他很關心學生的學習狀況，當他去年看到他的學生擊劍比賽成績不好時，心情一度低落，因此決定辭退教職，專心培養擊劍的學生。他說今年1月14日在全明州高中的擊劍比賽中，男子鈍劍組的前兩名和女子鈍劍組的前三名都是他的學生，讓他感到欣慰。

活潑教法 啟發學生興趣

他比較在台灣擔任小學擊劍校隊的教練時，有成績的壓力，但在美國帶的是來運動俱樂部學習的國高中生，因此要更有耐心及有方法去啟發，不能土法煉鋼，因此他會加入不同的遊戲，啟發學生喜歡上擊劍的運動，鼓勵學生先玩得開心，才會想繼續學習並認真求進步。他想當教練，也是為了將他在擊劍中體會到的成長經驗傳授給學生，幫助學生分析遇到的瓶頸，讓學生「不經一事，不長一智」。

他常鼓勵他的學生不要只練習自己喜歡或擅長的動作，也要多練習其他不同的招式，並跟著教練多學，在比賽中累積經驗。他希望將來能繼續努力推廣擊劍運動，今年一月開始他也在明尼蘇達大學擔任體育課擊劍教授。

白東穎的父親白銘鎮和母親均畢業於台北體專，常鼓勵他做對的事，至於什麼是對或錯，他們讓他自己去從師長的建議及社會的價值觀中去思考與體會。

白東穎開朗地說，他看自己的決定沒有對或錯，而是有無進步的空間，並從這些決定中學習。他的座右銘就是享受當下，把自己能做的做到最好。

白東穎喜歡設定目標並試著去完成，以前還住在台灣的時候，他每年都會報名參加鐵人三項比賽來當作擊劍的訓練方式之一。今年他將參加六月在愛荷華州(De Moines)舉辦的「半程超級鐵人三項」(ironman)，挑戰自己在六到七小時內完成。

白東穎將挑戰今年4月及7月的全美擊劍比賽，他期望自己戴上貼著台灣國旗的擊劍面罩再度站上決賽及頒獎台上。請上網觀看他一月冠亞軍賽影片：reurl.cc/nZKX32

白東穎(左)與加拿大選手的冠亞軍賽中，終場以10比5獲得金牌。(白東穎提供)
白東穎(左)與加拿大選手的冠亞軍賽中，終場以10比5獲得金牌。(白東穎提供)

明州 肯塔基州 教育

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