談藝／化不可能為可能 台灣NSO疫後來美巡演

台灣國家交響樂團，４月將在美國展開疫後的首次國際巡演。（NSO提供）

2020年新冠肺疫情 全球肆虐，包括紐約市的大都會瞬間如鬼域，舞台熄燈，整個表演藝術產業瞬間消失。

熬過不可置信的三年，疫情仍在延燒，台灣國家交響樂團(National Symphony Orchestra，簡稱NSO)在新任音樂總監準·馬寇爾(Jun Märkl)領航下，將在4月中旬啟動疫情爆發後的首度外訪，將在紐約、華府 、芝加哥 三城，共舉行四場演出。

以「臺灣愛樂(Taiwan Philharmonic)」之名立足國際的NSO，是在前年接到華盛頓表演藝術協會(WPA)的邀請，成就此次北美巡演。這將是NSO第一次在美東獻聲。

走出海外 化不可能為可能

不容否認，這次巡演也是疫情延燒以來，放眼全球古典樂團少見的大膽行動。「化不可能為可能」馬寇爾說，NSO重啟疫後國際音樂交流的大門需要很大的勇氣，因為病毒如何變異、防疫隔離政策的調整、海外樂迷是否疫後回流，有太多的未知。

「艱難的時刻，我們更必須走出去！」馬寇爾接受專訪時，談到這次出訪的必要性。

「這場世紀大瘟疫鋪天蓋地而來，把人類社會帶向隔絕與孤獨，友誼和溝通都必須重建，人與人的情感連結，這是在家聽數位音樂所無法取代的。」青少年時期曾迷失在「找不到自己是誰」的馬寇爾堅信，音樂中能傳遞的語言和撫慰的力量，在艱難時刻更凸顯其重要性。

馬寇爾期望NSO此行不只做音樂，更能產生音樂以外更大的震幅，成就一次有意義的出訪。因此，在曲目、活動的安排精心規劃，盼望能傳達三個訊息。

首先，海是塑造台灣性格的重要元素，海也將是貫穿NSO美東巡演節目的軸心。如4月19日華府甘迺迪中心和4月21日的紐約林肯中心兩場，馬寇爾和NSO端出的節目有自己擅長的印象、德奧樂派，如德布西的《海》、孟德爾頌的《芬加爾岩洞》，而與這兩首相呼應的則是揭開音樂會序幕的《潮生潮落》。此曲由台灣旅美青年作曲家陳可嘉接受華盛頓表演藝術中心及NSO共同委託創作，4月19日在華府的演出將是該曲的世界首演。

「台灣被海包圍，海洋之於台灣，是生命之源，但也是威脅，台灣NSO詮釋的海，和德布西作曲時意象中的海，自然不會一樣，也和位處內陸的芝加哥交響樂團不應該一樣。」馬寇爾說，美東樂迷和僑胞值得期待的，是一個具有台灣特色、呈現台灣人文底蘊的NSO。

第二個出訪想傳達的訊息是：台灣有豐富多樣的音樂活動，造就出高水準的樂團和世界級音樂人才，例如NSO的優秀器樂家，也例如與這次巡演合作的小提琴家黃俊文(Paul Huang)。

黃俊文生長於台灣台南，青少年來美就讀茱莉亞音樂院，已在國際古典樂壇綻放異彩，他和NSO不少樂團成員有類似的台灣成長、歐美深造養成的背景。目前定居紐約的黃俊文曾多次與NSO合作並累積相當默契，此次他將擔任德國作曲家布魯赫《蘇格蘭幻想曲》的獨奏，使用的琴將是由史特拉底瓦里協會長期贊助出借的1742年「維尼奧夫斯基」耶穌‧瓜內里名琴。

NSO國家交響樂團4月展開美國巡演，4月19日將首度在國際表演藝術圈享有盛名的甘迺迪表演藝術中心演出，由NSO音樂總監準．馬寇爾領軍，偕國際樂壇新星─台灣小提琴家黃俊文攜手同台，意義非凡。(NSO提供)

第三，古典音樂源起歐洲，無論是管弦樂或室內樂帶到台灣，就是一個演繹轉化的過程，無論是對大自然的感動或是對新作品的詮釋，馬寇爾希望此行讓世界看到聽到一個堅韌有格的台灣，尤其在這樣一個充滿未知的此刻。

帶領台灣品牌NSO邁向美東和中西部大城芝加哥的頂級音樂殿堂，除了介紹具有台灣特色的音樂，馬寇爾說，透過曲目導聆、節目冊、媒體訪談、與觀眾面對面交流等活動，讓美國觀眾從各個面向認識NSO，以及為國際培育出一批又一批傑出音樂家的這塊多元而饒富養分的土地－－台灣。

透過音樂 讓國際看到台灣

「在與台灣NSO合作之前，我聽過台灣，沒到過台灣，我不知她長甚麼樣?也不瞭解她的歷史、色彩、和內涵。」但馬寇爾深信，透過溝通，地球村的陌生人能從交流、瞭解而產生連結。

馬寇爾眼中的台灣有很獨特的音樂語言和文化。「當人們認識台灣，更容易了解、產生同理而支持台灣。你想想，非洲索馬利亞若發生天災人禍，地球另一端的人在欠缺知識和交流下，如何情感連結?」

NSO的訪美巡演後，5月還要訪日，明年春天的歐洲巡演也已在規劃中，「透過出訪，讓台灣的音樂、人文、藝術被看見、被了解，萬一有事，自然就有來自國際的支持。」此行出訪城市，是牽動外交、政治、金融的國際都會區，馬寇爾相信，幫助台灣，藝術也能盡一份力。