大仁說財經／倫敦富時100指數 飛上枝頭重作鳳凰

倫敦富時100指數捲土重來，它主要的市值是由傳統舊經濟股票如大型金融和大宗商品公司構成。圖為倫敦證交所。（路透）

隨著投資 人拋棄大型科技股轉而青睞老牌銀行股、石油股和礦業股，總市值達2兆元的倫敦富時100指數 （FTSE 100）正在捲土重來。

對於一個長期以來被一些投資人和分析師嘲笑為走向滅絕的「恐龍」指數來說，這種轉折令人欣喜，因為它主要的市值都是由傳統舊經濟股票，如大型金融和大宗商品公司構成。

分析師表示，富時指數的復甦代表投資人模式的全面轉變：對以往認為低於其實際價的「價值型」股票的胃口愈來愈大，而與此同時，高成長型的科技股正在失寵。

但情況並非總是如此。

自2009年全球金融危機以來，富時指數已翻了一倍多，但比起史坦普500指數相形見絀；史指同期漲了兩倍多，以科技股為主的那納斯達克綜合指數在此期間飆升了1000%。

富時100指數並不能代表處於衰退邊緣的英國經濟，因為該指數中的成分股大部分收入都來自海外。而且相反地，正是這些構成富時100指數的成分股推動它的再起。

產業組合很傳統

即使富時指數中的產業組合「更傳統」，但這並不意味著它們就是「恐龍」，代表英國股票投資人的投資者論壇執行董事格里菲思(Andy Griffiths)說，「這意味著與那指其他指數相比，該指數的構成受到的干擾更少。」

換句話說，與提供消費者可能放棄的高負債服務類型科技公司相比，較具「防禦性」行業的藍籌公司（Blue chip，又稱藍籌股）在經濟承壓時間是更好的選擇，因為這些企業提供基本商品或服務並支付股利為投資人創造可靠收入。

遭冷落多年的英國「富時100指數」反受投資人青睞。（路透）

「免費」時代結束

在經歷2021年的豐收之後，史指去年下跌超過19%，為2008年以來最差表現。享受過2010年代中期科技熱潮以來的那指，下跌近三分之一。它的一些大型成分股都出現暴跌：蘋果公司股票自2022年1月創下歷史新高以來下跌16%；而Facebook母公司Meta股票自2021年9月創下歷史新高之後，下跌了55%；其他科技巨頭如Alphabet、亞馬遜和微軟，年初以來揭連宣布裁員數千人。

繼去年大跌之後，史指和那指略有回升，但拖累它們表現的最大因素之一高利率，可能會持續存在。Fed主席鮑爾表示，雖然近幾個月通膨呈下降趨勢，但Fed將暫時保持高利率。

十多年來的最低利率一直是科技公司的福音，這是因為當利率低時，政府債券的殖利率 也低。這提振了投資人對風險較高投資的興趣；例如小型或負債累累的科技股，這些公司可能會在未來數年內獲得巨額回報。但當利率上升且通貨膨脹率高時，獲利預期就會下降，從而降低高風險公司的吸引力。

格里菲思認為，「免費」時代的結束改變了投資人的考量，因為債務或槓桿的成本如今已攀升得更高，「世界發生了巨大變化。在過去10到15年裡，透過槓桿操作很容易為無利可圖的企業提供資金。」

利率上升股利誘人

但就富時100指數而言，情況就不太一樣了。利率上升提振了大型國際銀行的獲利，而石油和天然氣價格為能源生產商帶來驚人的獲利；因能源價格從2021年秋季開始上漲，在去年2月俄侵烏後飆升至多年高位。

英國石油公司(BP)和殼牌公司這兩家富時指數成分股，去年獲利都翻了一倍多，總計680億元。自俄烏戰爭爆發以來，它們的股票分別上漲了46%和24%。投資銀行Julius Baer International董事兼投資組合經理人紐曼(Max Newman)表示，經歷三年多的疫情限制措施後，12月重新開放的中國經濟，也提振了大宗商品指數的前景。

CMC Markets首席市場分析師休森(Michael Hewson)發布報告表示，「以往不受歡迎」的指數再次受到投資人關注，「在這個利率上升的新時代，英國藍籌股重新受到青睞，不僅因為它更具防禦性，而且因為其中包含的公司能夠為股本創造收入」。

他表示，富時指數的股息殖利率通常高於史指或那指。目前，富時指數的殖利率為3.8%，而史指為2.1%，那指為1.5%。

但是，在過去10年左右的時間裡，吸引投資人的是，來自快速成長的科技股股價豐厚套現操作，而不是股利帶來的穩定回報。

富時指數也很值得投資，它的本益比只有12，而史指的本益比是21；該比率越高，股票被高估的可能性就越大。

但一旦通膨和利率回落，成分股缺乏科技公司的情況，可能會再次困擾富時指數。自8月以來，提振能源股獲利的天然氣批發價格已回落至俄烏戰前水平。資深投資和市場分析師蘭茲當(Hargreaves Lansdown)指出，「關於美國利率將會繼續上漲多少的擔憂，正在慢慢影響投資人心理。」