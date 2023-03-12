封面故事／寵物慢性病增 獸醫需求也持續增加

受救助動物。（受訪者提供）

面對全美寵物收養家庭日益增多，獸醫前景也看好，據相關機構調查，自2022至2030年，全美獸醫市場規模以每年8.7%的比率擴張。且未來寵物主人對寵物優質護理需求會持續增加和升級，獸醫年薪也會持續增加。

據Grand View Research報告，全美至2021年，獸醫市場規模為110.3億元，預計2022年至2030年將以8.7%的綜合年增長率擴大。主要市場驅動力來自動物數量增長、寵物保險 內容豐富，以及寵物健康方面的支出等。隨著現有獸醫專業人士退休 ，未來幾年對獸醫專業人士的需求有望增加。

美國獸醫協會(AVMA)2019年一項調查表明，大約20%的現有獸醫將在未來十年退休，而獸醫市場需求卻持續旺盛。

報告指出，私人執業獸醫在2021年占美國獸醫市場60%以上，占比最高。在高需求和高回報推動下，大量獸醫從事私人臨床執業。但是，私人執業醫師必須獲得各州許可才能執業，並且主要參與動物疾病、失調或傷害的診斷和治療。他們還提供預防藥物，幫助動物避免疾病和保持健康。

報告說，由於寵物慢性病患病率增加、對寵物健康認識、寵物保險的採用，以及寵物診斷和治療的支出，預計對優質和負擔得起的寵物護理的需求，未來將會增加。比如，班費德寵物醫院（Banfield Pet Hospital）與上一年相比，2020年記錄到寵物吠叫、發癢、焦慮和超重數量激增。該醫院的寵物皮膚過敏增加58.7%，恐懼、焦慮增加25%。此外，在2020年，寵物貓的住院次數增加20.4%，幼犬的住院次數增加14.3%。