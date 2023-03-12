封面故事／帶著愛犬出遊不難 籠子有安全感

帶著愛犬和兒童出遊，只要做好預防措施，就可輕鬆化解難題。(Getty Images)

出門度假，免不了舟車勞頓，如果還帶著愛犬同行，恐得承受雙倍壓力，著實令飼主們吃不消。

因為帶著愛犬出門，無論出席聚會或接觸陌生環境、或誤將年齡、個性迥異的狗狗們混處一塊、或在陌生情況下，讓幼童或貓咪接觸狗狗都可能引發軒然大波，破壞難得的假期事小，若發生傷害意外更是得不償失。

攜帶愛犬出門，不妨準備一個狗籠，並帶上牠熟悉的玩具、盤子、食物或零食。(Getty Images)

★做好預防措施

維吉尼亞州 里奇蒙(Richmond)狗狗行為專家強森(Gabrielle Johnson)表示，其實飼主只要做好預防措施，就可輕鬆化解難題，不論是在寵物友好旅館或借住他人府上，關鍵在於飼主是否能夠掌控狀況。

強生表示，「不可否認假期就是處於一種棘手狀況，因為每個人都脫離原本的日常生活和行程，加上處於狹小空間，壓力自然倍增」。

針對愛犬狀況，強生警告：「原本在家乖乖的狗狗可能受到刺激，因此要學會解讀不尋常的肢體語言，至關重要。例如：打哈欠、舔嘴唇、逃避、視線迴避或身體僵硬、緊繃之類，我們希望看到狗狗處於柔和、搖擺、輕鬆、自在的狀態，但若察覺到上述或其他狀況，可能就是飼主出手處理的時候。」

強生表示，對於已習慣狗籠的狗狗來說，出門帶著狗籠是個好主意，但不要一開始就強迫牠，建議打包好狗窩，給牠熟悉的毛毯、玩具、盤子、食物或零食。

若打算讓陌生的兩隻狗狗首次認識，應該挑在戶外中性地點進行。主人最好事先規畫，以防需要隔離牠們，包括準備安全護欄，尤其是狗狗進食時候，若覺得愛犬焦慮是一個問題的話，飼主可考慮對愛犬投藥。

主人帶我出遊囉，換個心情吧。(Getty Images)

★狗狗多加練習

Rover.com專業馴狗師艾里森(Nicole Ellis)建議旅行經驗較少的狗狗可以多加練習。「如果要狗狗從安靜的鄉下前往吵雜的城市，那麼可以藉由幾次短程旅行模擬度假環境，訓練牠逐漸適應。」

艾里森還建議打包益智玩具，幫助狗狗紓壓，以便適應新環境、不會鬧事，艾里森表示，「舔嘴和咀嚼也有助於狗狗自我安撫」。

來自俄勒岡州森特勒爾波因特(Central Point)的帕許(James Paasch)夫婦與6歲女兒，帶著11歲愛犬華特(Walter)在舊金山灣區歡度6天聖誕假期。

帕許的兄弟養了三隻狗，其中兩隻年紀較大。

華特一直焦慮不安，只願意接觸幼犬，儘管有服藥，但先前借住他人府上時，華特曾咬過一個孩子，雖然帕許兄弟的孩子年紀較大，但還是不免為自家兩隻新犬擔心。

「你知道老狗的毛病傾向我行我素，不太搭理新鮮事，對幼犬和比牠小的狗狗也毫不在乎。」帕許表示，如果出狀況，他的兄弟已經為華特準備好車庫。

和主人一起出遊囉，主人玩什麼，我也想玩。(Getty Images)

★維持飲食習慣

另外紐約一家獸醫院Small Door Vet獸醫理查森(Jamie Richardson)表示，維持狗狗一貫的飲食習慣，飼主要謹記在心，「牠們的胃腸很容易因環境變化而感到不安。」她補充道：「不要期望度假所在地也能買到常用狗食。」

理查森說：「應該慢慢地、謹慎地讓狗狗去接觸年幼的孩子，若幼兒不知道如何與狗狗相處，就應該將彼此分開。」

★借住他人府上

愛犬借住他人府上，並不全然是件壞事。

來自布魯克林的菲比楊(Phoebe Yung)收養一隻叫做慕絲(Moose)的小型捕鼠梗犬，她和丈夫經常帶著穆絲出們旅行，甚至遠赴歐洲長途旅行，年假期間他們開車去加拿大蒙特婁(Montreal)，在一位有兩個幼童的親戚家住了六天。

「當牠看到狗籠時，會立即跳進去。」菲比談到穆絲時說：「我們真的非常努力遵守屋主家裡的規則，我們帶了一塊墊子，每當穆絲去到一個新地方就會四處聞聞，等到牠似乎找到一個覺得舒服的地方，我們會把墊子放好，那裡就是牠的地盤。」

菲比表示，孩子會嚇到穆絲，牠就跑到角落躲起來發抖，不會挑釁。她補充說：「如果穆絲壓力太大，我就會介入處理。」

動物行為組織Seattle Humane負責人奇根斯(Emily Keegans)表示，飼主應該先問問自己哪種情況下，愛犬會覺得開心，然後再與屋主溝通，「如果有親朋好友來住我家，我第一個問題就是問他的愛犬和貓咪相處的情況。」如果答案模稜兩可，她會先把貓咪帶去另一個房間，事後再處理。

哈吉斯(Lily Hargis)去年拯救一隻拉布拉多與澳洲牧羊犬混血的狗狗叫做米洛(Milo)，定居在里奇蒙(Richmond)，她連續三年聖誕節 ，都帶著米洛去田納西州 橡樹嶺(Oak Ridge)的曾祖母家度假，而曾祖母從未飼養過寵物。

哈吉斯說：「我永遠不會忘記第一次帶米洛去曾祖母家度假時的壓力，我非常擔心米洛的表現會不會影響到我，我以為有代溝時，溝通更加困難。」

但令人欣喜的是，曾祖母馬上對米洛產生好感，「不到五分鐘，她就將牠抱到沙發、抱在自己雙腿上。」

不過去年聖誕節前，哈吉斯又面臨新的困擾，因為繼姊飼養的老鬥牛犬波本(Bourbon)「容不下任何不對盤」。

為了安全起見，哈吉斯和母親數次諮詢狗行為專家強生，努力讓米洛和波本找到可以「彼此自在又輕鬆的地方」。

「只要覺得有必要」哈吉斯解釋道，「度假期間有很多方面都需要狗狗配合一些平常不熟悉的事。」

所以一到曾祖母家，哈吉斯就會拿出耐咬玩具或其他物品，幫助米洛待在安靜的房間內好好放鬆。

「老實說，我有時會嫉妒牠可以有一個輕鬆又享受的假期。」哈吉斯說：「讓我也開始思考是否該為自己安排這樣的假期。」