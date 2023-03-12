星座／3月12日至3月18日 巨蟹座充實開心 牡羊座上坡爬行
3月12日至3月18日，12星座運勢如何呢？
牡羊座 總運指數：★☆☆☆☆
本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究要靠你自己的力量。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
金牛座 總運指數：★★★☆☆
情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作方面還是課業，也不管是做家務還是做投資理財，急則容易難成，穩重才會離目標愈來愈近。
幸運色彩：玉石白
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
雙子座 總運指數：★★★★☆
本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
巨蟹座 總運指數：★★★★★
空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
獅子座 總運指數：★★★☆☆
運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運值得放手一搏。
幸運色彩：生態綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
處女座 總運指數：★★☆☆☆
本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。
幸運色彩：古銅色
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
天秤座 總運指數：★★★☆☆
以前若是對別人有做過任何的承諾，這一周將會是你履行諾言的時候。而你強而有力的執行力，會是你兌現諾言的致勝關鍵，讓你不會食言而肥。
幸運色彩：月光藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
天蠍座 總運指數：★★★★☆
戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
射手座 總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：石板灰
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
摩羯座 總運指數：★★★★☆
這一周愛情走在爬坡路上，雖然有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，只要按部就班就好了；財運良好，可能會從偏財上嘗到賺錢的甜頭。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 總運指數：★★★☆☆
「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更喜歡享受一個人的時光。你可望透過旅行的方式，脫離世俗與現實壓力。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
雙魚座 總運指數：★★☆☆☆
本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己腦袋和一雙手才能解決。
幸運色彩：檸檬黃
開運服飾：漁夫帽
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
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