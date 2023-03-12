星座／3月12日至3月18日 巨蟹座充實開心 牡羊座上坡爬行

3月12日至3月18日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究要靠你自己的力量。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作方面還是課業，也不管是做家務還是做投資 理財，急則容易難成，穩重才會離目標愈來愈近。

幸運色彩：玉石白

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座 總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運值得放手一搏。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有做過任何的承諾，這一周將會是你履行諾言的時候。而你強而有力的執行力，會是你兌現諾言的致勝關鍵，讓你不會食言而肥。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

這一周愛情走在爬坡路上，雖然有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，只要按部就班就好了；財運良好，可能會從偏財上嘗到賺錢的甜頭。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更喜歡享受一個人的時光。你可望透過旅行的方式，脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：檸檬黃

開運服飾：漁夫帽

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

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