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移民專頁／暫回中國遠程工作 不影響I-485

李亞倫律師主答
已提交I-485且已獲得回美證，回中國一個月做遠程工作，再返回美應無問題。（美聯社）
已提交I-485且已獲得回美證，回中國一個月做遠程工作，再返回美應無問題。（美聯社）

讀者問：

我現在處於OPT（非STEM）期間，我去年1月提交EB-1移民申請，去年4月提交了I-485，在等面試，面試時間未知。去年9月下旬開始 interview ready to be scheduled，已經拿到了AOS的EAD和AP。我們公司在中國有辦公室，而且之前有同事回自己的母國遠程工作幾周，老闆也表示OK，不擔心裁員。看樣子，我們的面試一時半會也不會約上，如果回國的一個月期間收到面試通知，應該也來得及趕回美國。我也快三年沒回國了，很想家人和朋友。我回中國遠程工作一個月再回美國，會不會有什麼問題？

答：

由於你已經於去年提交了I-485調整身分的申請，並已獲得回美紙，所以我認為你回國一個月公司做遠程工作，然後再返回美國應該沒有問題。你計畫在中國停留一個月的時間是保守的，萬一你被問到你回中國旅遊的目的是什麼﹐你在海外為公司做遠程工作是一個很好的理由。

編按：

AOS：身分調整申請(Adjustment of Status)

EAD：就業授權文件(Employment Authorization Document)

AP：回美證(Advance Parole)

面試 就業 裁員

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