你我不同調／發16周薪資 谷歌裁員補償大方
各科技大廠從去年底開始裁員，直到現在，仍持續中。有些華人員工在農曆過年前凌晨收到裁員郵件，感慨「谷歌真不會選日子」。
在谷歌總部工作的華人Elaine在春節前收到了Alphabet執行長皮柴（Sundar Pichai）的群發郵件，看到「要裁員1.2萬人」。該郵件說明，由於經濟形勢不好，這輪裁員是全球性的，涉及公司的各個部門，裁員名單是在衡量了公司的核心業務和所需人力後慎重決定的。皮柴也表示，他將為此決定負擔全部責任。所幸的是，Elaine並沒有收到裁員通知。
皮柴的郵件同時交代了被裁員工的賠償，公司會繼續發16周工資和16周股票，根據員工的工作年數，每工作一年額外發兩周工資。會照常發22年的年終獎金和未使用的年假，繼續支持六個月的醫療保險，並提供找工作和移民局服務。
Elaine表示，對比其他公司的裁員補償，谷歌確實算大方和良心，但問題是很多沒有美籍和綠卡的打工族，最在乎的不是錢，而是身分。
自從谷歌宣布裁員後，不少網友紛紛在各大論壇猜測裁員的標準。有剛被裁的網友表示，自己工作表現在小組裡排第一，但留下來的是表現相對一般的。曾在科技公司人事部門工作的Amber表示，裁員有時候並不看員工的表現，主要看負責的業務是否核心，在邊緣部門工作被裁的可能性更大。有時候也會無差別裁員，比如某個業務只要留兩個人力，便會隨機裁員。
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