我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

旅遊補給站／遊英將繳小額規費 轉機也要付錢

編譯潘勛
英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費。取自pexels
英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費。取自pexels

英國即將實施的「電子旅遊授權」(Electronic Travel Authorization)計畫，美國公民赴英之前，要付小額手續費；英國總領事館官員表示，規費的用意，在更加精準了解哪些人即將入境，確保國境安全。

「今日美國」(US Today)報導，英國即將在2025年前落實邊界數位化，旅遊規費屬本計畫部分。

英國政府網站表示，電子旅遊授權計畫，可以讓國家對邊界取得更多控制，封堵威脅進入英國，同時在更早時間點，讓個人、載客業者能更確定，他們能赴英旅遊。

本計畫預計2023年底完全落實；「准入旅遊」要求適用於赴英旅遊或由英國轉機他國的遊客，包括免簽證國人民如美國人。但透過授權計畫准入旅遊，不屬一般簽證。

其他國家業已頒布授權計畫，例如美國便對某些遊客實施這項要求，要求付費21元。歐盟也試著創設某種授權計畫。

英國的新計畫迄今已知不會造成美國遊客太大負擔，官員表示，申請流程快而簡便。線上申請只要幾分鐘；旅客必須確定在「出發前往英國前幾天」完成本流程。

進行申請時，申請人要有有效護照、旅遊細節、有效的電子郵件地址、以信用卡或簽帳卡線上付款。一般批准需時在48到72小時之間。申請時出任何錯，都可能導致申請處理時間延誤，或者遭拒。一旦批准，旅客便可以經商或觀光理由留在英國達六個月。短期遊學、治療求診也是正當理由。

非簽證國人民必須透過新設計畫來申請；各國認證名單預計稍早宣布，按理包括：歐盟國家、其他歐洲國家如挪威、冰島、安道爾、列支敦斯登、瑞士、梵蒂岡及摩納哥、簽證豁免國如澳洲、加拿大及美國。

英國 簽證 歐盟

上一則

旅遊／暢遊摩洛哥 瘋狂瞎拼記

下一則

旅遊補給站／超級任天堂世界 一日遊攻略

延伸閱讀

哈梅傳被逐出女王贈送的別墅… 安德魯王子接手

哈梅傳被逐出女王贈送的別墅… 安德魯王子接手
安謀目前排除在英國上市 將聚焦今年稍後在美IPO事宜

安謀目前排除在英國上市 將聚焦今年稍後在美IPO事宜
英外委會主席：應儘快擺脫對中科技依賴

英外委會主席：應儘快擺脫對中科技依賴
英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

熱門新聞

OpenAI聊天機器人ChatGPT讓人見識到人工智慧威力強大，許多領域工作者恐將面臨機器人搶飯碗的危機。(路透)

封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作

2023-03-05 12:28
如果搬家是為了沉浸在異國文化中，需多考慮現實面的問題。取自pexels

說實話／退休住哪？3個美夢常幻滅

2023-03-05 02:19
肯塔基州列剋星敦的石牆小學，Donnie Piercey老師（右）2月6日與學生一起表演由 ChatGPT 編寫的三幕劇。該劇由 ChatGPT 逐行生成完整的腳本，學生們編輯、排練，然後進行表演。 （美聯社）

封面故事／飯碗篇／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

2023-03-05 11:27
我們的地下室臥房佈置得溫馨舒適。（作者提供）

生活／來的都是客 愛彼迎超級宿主 甘苦談

2023-03-05 02:18
密州運輸廳曾推出以歌手泰勒絲歌詞為告示牌的內容，如「邊開車邊傳簡訊？說吧！我就是問題所在，那就是我」(Texting and driving? Say it： I'm the problem it's me)。（取自IG）

美國現象／幽默道路訊息 是提醒或分神？

2023-03-05 02:22
聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，能像開發人員一樣編寫程式、能夠寫詩、寫歌與劇本，其開發商OpenAI早在2015年創立。（路透）

封面故事／投資者垂涎 ChatGPT獲利還在天邊

2023-03-05 15:56

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜