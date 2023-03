美國現象／幽默道路訊息 是提醒或分神？

密州運輸廳曾推出以歌手泰勒絲歌詞為告示牌的內容,如「邊開車邊傳簡訊?說吧!我就是問題所在,那就是我」(Texting and driving? Say it: I'm the problem it's me)。(取自IG)

你在高速路上看過好玩的告示訊息嗎?

有趣的部分州的運輸廳突發奇想,透過雙關語或逗趣告示提醒駕駛及用路人注意道路狀況,但聯邦監管單位並不覺得好笑,反而警告地方州廳停止這種作法,否則就不核發聯邦資金。

「華盛頓郵報」報導,新澤西州 運輸廳透過公路上的電子看板,告訴那些意圖抽大麻上路的駕駛:「我們就直說了,別開得太嗨」( We'll be blunt/Don't drive high )。另有一則保護林地的公告寫道,「拿好菸蒂,避免林火」( Hold on to your Butts/Help prevent Forest Fires )。

維吉尼亞州運輸廳發言人赫爾曼(Marshall Herman)表示,道路告示的雙關語暗喻內容都經過當局審查,確保駕駛即便未完全看出笑點所在,也能理解我們要傳達的道安意涵。

密西西比州運輸廳發言人卡圖爾(Paul Katool)則表示,逗趣告示推行至今,早已聽聞駕駛看過逗趣道路告示後改變行為的例證。

密州運輸廳曾推出以全球最影響力的歌手之一泰勒絲 (Taylor Swift) 歌詞為主題的道路告示內容,如「邊開車邊傳簡訊?說吧!我就是問題所在,那就是我」(Texting and driving? Say it: I'm the problem it's me)。卡圖爾表示,「泰勒斯的告示內容獲得駕駛一致好評,用路人希望我們持續這麼做。」

一名研究人員自2020年起蒐集12州的超過350則逗趣道路告示,但美國聯邦公路管理局(U.S. Federal Highway Administration)2022年告訴新州 公路局「停止並打消念頭」(cease and desist)。

分散注意力 增車禍 風險

聯邦公路管理局的新州分隊長克拉克 (Robert J. Clark) 羅列禁止新州使用逗趣道路提示的理由,他在信中寫道,使用公路標示來傳達這類信息「不會改善道路安全和使用效率,既不符合公路的使用目的也不合法,對所有用路人徒增責任風險」。

多年來,聯邦運輸官員試圖控制道路告示的使用範疇,且無證據表明幽默用語會提高道路安全性,反而可能分散司機的注意力或讓駕駛感到困惑,從而增加車禍風險。

考量車禍死亡人數激增,各州運輸官員鼓勵駕駛養成開車不講電話並繫安全帶的好習慣;新州公路局直接寫道:「開慢點,這不是雷霆之路」( Slow down. This aint Thunder Road ),意指布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)在越戰後創作的同名歌曲。

州與聯邦的道路告示爭議沒有贏家,反倒是國家科學院(National Academy of Sciences)2022年分派一個小組並出版一本相關書籍,另有一項研究透過腦部斷層掃描分析駕駛對這些研究道路告示的反應。

結果顯示,有爭議的告示都是以數位方式呈現的「可變資訊板」(changeable message signs,簡稱CMS),這類CMS看板通常以黑底黃字顯示,提醒用路人及時的路況資訊。

代表各州道路安全的「州長高速公路安全協會」(Governors Highway Safety Association)的政策和政府關係資深主任馬丁(Russ Martin)表示,「我們需要改變並透過各種方式革新訊息,同時以創新手法吸引用路人注意。」

標語禁搞笑 多州不服從

為讓各州採用更直接的安全訊息,聯邦公路管理局曾指定「道路交通管理告示同統一守則」(Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways),這本多達864頁的書籍說明各項道路告示與高速公路基礎建設的相關規則。

聯邦官員2021年規定,其中一些存在種族歧視意味的訊息會被視作「非常規語法」(unconventional syntax),指這類其適用與不符合「道路交通管理告示同統一守則」的標準,且可能增加道路安全風險。

「道路交通管理告示同統一守則」現行版本最後修訂年份為2009年,聯邦國會已要求聯邦公路管理局於2023年增修並發布新版本。修訂草案的內容明確規定,「禁止使用帶有晦澀意涵或次要訊息的字句,例如參考流行文化用語、非常規符號圖例或語法,以及帶有詼諧趣味的內容」。

部分州級單位與倡導交通安全的團體已對草案修訂內容表示反對,要求刪除前述措辭。對此,馬丁表示,這類規定可能會讓聯邦公路管理局的官員陷入兩難,畢竟每個人的幽默感與笑點都不同,這樣會落入模糊的灰色地帶,進而做出「主觀價值判斷」。

新州運輸廳發言人夏皮羅(Stephen Schapiro)表示,新州當局已收到克拉克的信函,雙方經過溝通與理解後,將合作改善現況。

馬丁所屬的州長高速公路安全協會已針對「道路交通管理告示同統一守則」更新草案提交評論,且與聯邦官員發生衝突,而這已經不各州與聯邦單位第一次產生摩擦。