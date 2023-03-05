封面故事／未來篇／作業誰寫的 考驗貓抓鼠

ChatGPT被熱議能否幫忙大學生作弊，對於教授和學生將展開貓抓老鼠的遊戲。(路透)

科技新聞網站「連線」(Wired)編輯卡特瓦拉(Amit Katwala)日前接到任務指令，要為主編李維(Steven Levy)定期為訂閱客戶發布的新聞通訊專欄「純文字」代班供稿。卡特瓦拉第一個構想，便是嘗試使用研究組織OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT 。他要求聊天機器人以李維筆調寫出一篇專欄文章，但成品不盡理想。

卡特瓦拉指出，ChatGPT有著人工智慧 技術的常見優缺點，但無法抓住李維個人風格，也沒辦法提出新論述。他表示，ChatGPT寫出來的文章雖然流暢，卻無法完全讓人信服。不過，ChatGPT產生的文章讓卡特瓦拉不禁思考：如果要拿聊天機器人的作品冒名頂替李維，是否能矇混過關？有哪些程式可以透過人工智慧掌握作者個人特質，代筆撰發工作電郵或學術論文，高談這些作者本來不該涉及的議題？

對於這些疑惑，卡特瓦拉請教了專門研究如何建立人工智慧演算透明化與究責機制的英國牛津大學(Oxford University)「牛津網路研究所」(Oxford Internet Institute)教授珊卓拉‧華徹爾(Sandra Wachter)。

ChatGPT可以寫古典詩，也能寫枯燥乏味的廣告文案，但輿論熱議焦點則是能否幫忙大學生作弊。對於教授如何得知學生是否利用ChatGPT寫論文，華徹爾說：「這將展開一場貓抓老鼠的遊戲。」她說，自己教學剛好是這個領域，學生想要渾水摸魚不太可能騙得過，但對人工智慧領域較不熟悉的老師來說，或許就被矇騙了。

她說，接下來可能需要藉助科技工具，判斷作品是否真人所寫，如同現在已有工具可以檢查深偽(deepfakes)電腦合成技術，並且偵測照片是否經過經過修圖編輯。