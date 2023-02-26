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星座／2月26日至3月4日 金牛迎來春天 獅子筋疲力盡

科技紫微網

2月26日至3月4日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

本周你會遇上一些麻煩事，但不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決各種麻煩，你們的友情也會更進一步。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發憤圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：古銅青

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

「筋疲力盡」的字樣這周就像是刻在額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

射手座

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

愛情指數：★★☆☆☆

本周兩個人待在一起的時間越長，爭吵的次數就會越多，各忙各的事情對你們的戀情反而更有利；單身者桃花運偏弱，但你能將每一天的生活安排得很充實。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

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