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伊朗議長轟美以違反停火 「不可能」開放荷莫茲海峽

編譯周辰陽／即時報導
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油輪18日停在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）海岸附近的荷莫茲海峽。(美...
油輪18日停在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）海岸附近的荷莫茲海峽。(美聯社)

伊朗首席對美談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，由於美國與以色列「明顯違反停火協議」，荷莫茲海峽「不可能」重新開放。

BBC與華爾街日報報導，卡利巴夫22日在X發文指出，所謂完整停火，必須在不以海上封鎖、挾持全球經濟為代價的情況下才有意義，同時也必須停止猶太復國主義者在各條戰線的戰爭挑釁。

他強調，在嚴重違反停火的情況下，不可能重新開放荷莫茲海峽；透過軍事侵略未能達成目標，透過霸凌也不會達成，唯一的道路是承認伊朗人民的權利。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，德黑蘭仍對對話持開放態度，但指控美國以違反承諾、持續封鎖與不斷威脅，削弱展開有意義談判的前景。他並批評，在外交努力停滯、局勢持續緊張之際，美國發出「無止境的虛偽」訊息。

川普接受福斯新聞主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）訪問時證實，外界所報導「延長僅有3至5天窗口期」的說法「是錯的」，並表示美伊戰爭「沒有時間表」，也不急著結束。他說：「有人說我是因為期中選舉才想趕快結束，不是這樣」，並稱政府希望「為美國人民談到一個好協議」。

白宮發言人李維特指出，川普對目前持續進行的美國對伊朗海上封鎖感到「滿意」，並認為伊朗「處於非常弱勢的位置」，強調「現在所有的牌都在川普總統手中」。

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