我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州選區重畫公投通過 民主黨國會有望增加4席

伊朗稱美有意解除封鎖 油價應聲跌 但又有貨櫃輪被擊

伊朗革命衛隊扣押荷莫茲海峽2船隻 帶往伊朗沿岸

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿曼穆桑達姆外海的荷莫茲海峽上，22日可見幾艘船隻。(路透)
阿曼穆桑達姆外海的荷莫茲海峽上，22日可見幾艘船隻。(路透)

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社22日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍已在荷莫茲海峽扣押2艘船隻；兩船被控在缺乏「必要授權」下營運並「操弄」航行系統，據報被帶往伊朗沿岸。

上述兩船船名分別法蘭西斯號卡號（MSC Francesca）和伊巴密濃達號（Epaminondas）。革命衛隊聲稱，「在荷莫茲海峽干擾秩序與安全是我方紅線」。

路透等外媒22日稍早引述英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）和消息人士指出，當天至少3艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭開火。美聯社報導說，荷莫茲海峽的船隻遇襲，將使美國和伊朗在巴基斯坦的和談努力節外生枝。

伊巴密濃達號是第一艘遇襲船隻，由希臘業者所有，懸掛賴比瑞亞旗幟，當時在阿曼外海27.8公里處。UKMTO說，伊方炮艇開火前未示警，船體受損，幸未造成人員傷亡。

伊巴密濃達號的船長回報，遇襲前未接獲無線電聯絡，且該船此前被告知獲准通行荷莫茲海峽。但伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」報導稱，該船無視伊軍警告，伊朗革命衛隊隨後開火，該船嚴重受損。

法蘭西斯號卡號則懸掛巴拿馬旗幟，船體和艙室受損，當時是在駛出荷莫茲海峽向南進入阿曼灣途中，距離伊朗海岸約11.1公里處遇襲。

伊媒聲稱，第3艘遇襲船名為尤弗利亞號（Euphoria），其後在伊朗岸邊擱淺，但未對此詳述；英國廣播公司（BBC）說，該船也懸掛巴拿馬旗幟，在距離伊朗14.8公里處遭攻擊，船東是阿拉伯聯合大公國境內公司，船員平安且船隻未傳受損。

此前，美軍19日已在荷莫茲海峽附近扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。五角大廈21日又說，美軍在斯里蘭卡東南約700公里的印度洋海域攔截並登上曾走私伊朗原油的無國籍油輪「蒂芙尼號」。

世報陪您半世紀

伊朗 巴基斯坦

上一則

荷莫茲海峽貨船遇襲一天至少3起 美伊和談又添變數

下一則

伊朗稱美有意解除封鎖 油價應聲跌 但又有貨櫃輪被擊

延伸閱讀

一天至少3起 荷莫茲海峽貨船遇襲 美伊和談又添變數

一天至少3起 荷莫茲海峽貨船遇襲 美伊和談又添變數
伊朗砲艇開火擊中貨櫃船 駕駛艙重創 德黑蘭稱執行法規

伊朗砲艇開火擊中貨櫃船 駕駛艙重創 德黑蘭稱執行法規
封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押

封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押
荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕
多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會
喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意