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美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

伊朗議長怒嗆川普想把談判桌變投降桌 揚言準備好「亮出新牌」

編譯葉亭均／綜合外電
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伊朗國會議長卡利巴夫。（路透）
伊朗國會議長卡利巴夫。（路透）

美國與伊朗周一雙雙警告，隨著停火期即將屆滿，雙方已為開戰做好準備；而美國總統川普先前宣布將在巴基斯坦恢復和談，但前景仍充滿不確定性。

綜合紐約時報與法新社報導，白宮表示，美國副總統范斯已準備飛回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，當地也明顯在為會談做準備。兩名美國官員透露，范斯預定周二（21日）離開華盛頓前往巴國首都。

伊朗方面並未公開承諾參與談判，但兩名伊朗高級官員表示，若范斯出席會談，那麼伊朗國會議長卡利巴夫將再次參加。

不過，就在為期兩周的停火協議即將到期之際，卡利巴夫再度嗆聲美國，他警告說，若與美國及以色列再度爆發戰爭，德黑蘭已準備好「亮出新牌」。

卡利巴夫周一在社群平台X上貼文：「川普透過實施封鎖並違反停火，想把談判桌變成投降桌，或為重新挑起戰爭尋找理由。」

他接著表示：「我們不接受在威脅陰影下的談判，過去兩周我們一直在準備在戰場上亮出新的牌。」

伊朗革命衛隊警告，將鎖定任何未經許可試圖通過荷莫茲海峽的船隻。

川普同樣指控伊朗在荷莫茲海峽騷擾船隻、違反停火。他在社群平台Truth Social一系列言詞激烈貼文中，堅稱封鎖正「徹底摧毀」伊朗，並表示除非達成「協議」，否則不會結束封鎖；美方正要求伊朗在具爭議的核計畫上讓步。

川普還貼文表示：「如果伊朗的新領導人（政權更替！）夠聰明，伊朗可以擁有一個偉大且繁榮的未來！」

川普告訴PBS News，伊朗「本來應該出席」巴基斯坦會談。他說：「我們已同意出席」，並警告若停火到期，「那麼將會有大量炸彈開始爆炸」。

他另向彭博新聞表示，他「極不可能」延長這項為期兩周的停火。

依照起始時間推算，停火理論上將在伊朗時間周二深夜到期；但川普對彭博表示，結束時間是華盛頓時間周三晚間。

伊朗總統裴澤斯基安則提到，伊朗與美國之間存在「深刻的歷史不信任」，但強調戰爭不符合任何一方的利益。

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