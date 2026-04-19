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伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

怪川普打伊朗被拖累 阿聯尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油

編譯盧思綸／即時報導
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阿聯杜拜帆船飯店3月1日遭伊朗攻擊。（路透）
阿聯杜拜帆船飯店3月1日遭伊朗攻擊。（路透）

華爾街日報報導，阿拉伯聯合大公國以美國總統川普向伊朗開戰為由，向美國尋求戰時金融後盾，即若萬一阿聯經濟因戰爭陷入更深危機時取得美元支援；並強調若阿聯出現美元短缺，可能被迫改用人民幣進行石油交易。

多名官員透露，阿聯央行總裁巴拉馬（Khaled Mohamed Balama）上周赴華府會晤美國財長貝森特聯準會官員時，提出設立貨幣互換額度的構想。官員表示，阿聯強調迄今已避開最嚴重的戰爭經濟衝擊，但未來仍可能需要美元提供後盾。

美國官員表示，阿聯官員尚未正式提出請求。另有部分官員說，阿聯同時主張，是川普決定攻擊伊朗，才讓阿聯捲入衝突造成破壞，而且影響後果可能尚未結束。美以對伊朗開戰後，德黑蘭無差別攻擊中東多個鄰國，其中以阿聯受到最猛烈的攻擊。根據阿聯國防部，在4月7日美伊停火生效前，伊朗發射超過2800架無人機與飛彈攻擊阿聯。

部分官員表示，阿聯官員告訴美方，如果阿聯出現美元短缺，可能被迫改用人民幣或其他國家的貨幣來進行石油銷售及其他交易。

華爾街日報指出，這等於是對美元的一種隱含威脅。美元之所以在全球貨幣中居於主導地位，部分原因就在於石油交易幾乎清一色使用美元。

這項構想凸顯阿聯擔心戰爭可能重創本國經濟，以及其作為全球金融中心的地位，導致外匯存底流失，也嚇跑原本將阿聯視為資金安穩處的投資人。

部分官員表示，貨幣互換額度通常由聯準會管理，但由12人組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）不太可能批准提供給阿聯。

聯準會一般只在嚴重資金壓力可能回頭衝擊美國經濟時，才會動用這項工具；目前僅與英國、加拿大、日本、瑞士及歐盟等央行設有常設安排。2020年市場劇烈動盪時，聯準會也曾擴大提供給墨西哥、南韓、巴西等9家央行；相較之下，阿聯與美國金融市場的連結較弱。

華府 聯準會 貝森特

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