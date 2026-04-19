紐時：伊朗核設施埋地下230層樓花崗岩層 武力難取

美國總統川普 日前聲稱伊朗 同意交出可製造核武的高濃縮鈾，又說美伊戰事「應該很快結束」，然而紐約時報 17日報導，伊朗有一處深埋在逾700公尺（約230層樓）的花崗岩層地底的核設施，難以僅靠武力取得或破壞存於當中的高濃縮鈾，需要伊朗配合以完成相關作業。

美軍去年空襲的另一目標福爾多核設施深度介乎80至90公尺，而這處名為鎬山（Pickaxe Mountain）的核設施，比它再深約600公尺。鎬山核設施位於去年6月被美軍空襲的納坦茲核設施以南約1.6公里，離德黑蘭約322公里，2020年開始興建，外界相信至今尚未完工。

伊朗政府一直拒絕國際原子能機構（IAEA）到訪鎬山核設施，去年秋季的衛星影像顯示，伊方在美軍轟炸納坦茲、福爾多和伊斯法罕3處核設施後，隨即加快對鎬山核設施施工，引起華府和專家揣測德黑蘭或謀畫利用後者推進提煉武器級濃縮鈾。

紐時引述的多名專家稱，鎬山既深且廣，防禦工事也較福爾多嚴密，除令美軍派出地面部隊利用強力炸藥或化學污染物破壞當中的高濃縮鈾變得非常困難外，美軍現時最強的地堡彈也無法炸穿核設施的內部。《紐時》指出，這可解釋為何美以一直沒有轟炸鎬山，因轟炸產生的瓦礫可能令移除內部的鈾儲存工作變得複雜。

美國資深軍控專家奇林喬內（Joseph Cirincione）指唯一制止伊朗核計畫的方法，包括令鎬山核設施停止運作，是利用外交游說伊方合作：「我們無法只靠自己辦到。」專家們均認為華府正尋求的美伊協議必須確保鎬山核設施永久關閉。