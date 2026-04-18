伊朗國會議長洩談判進度 傳允許1類船優先通過荷莫茲

伊朗國會議長卡利巴夫2024年6月在位於德黑蘭的伊朗內政部登記參選總統。(路透)

負責與美國談判的伊朗 國會議長卡利巴夫18日發表全國談話表示，準備好在維持軍事戒備的同時推動外交，透露與美談判有進展，但離最終協議仍遠；他並警告將全力反擊美方任何違反停火之舉。另一方面，一名伊朗高層18日告訴CNN，將優先允許支付費用的船隻通過荷莫茲海峽。

紐約時報 報導，卡利巴夫將伊美停火形容為一場伊朗的勝利，稱美國和以色列 未能推翻德黑蘭政權，也未能在荷莫茲海峽問題上爭取到國際支持。他說：「當敵人無法達成其目標，就代表它已經被擊敗。」伊朗與美國目前處於2周停火期，預計4月22日到期。

卡利巴夫稱，伊朗已準備好在維持軍事戒備的同時推動外交。他強調，「我們已經做好萬全準備，哪怕他們犯下一丁點錯誤，我們都將全力回應。」他稱，伊朗仍掌控荷莫茲海峽，並將對美方任何違反停火的行動作出回應，包括在相關水域執行掃雷。

整場談話中，卡利巴夫強調，儘管伊朗在軍事資源與裝備上無法與美國匹敵，但透過不對稱作戰已彌補軍事差距。

卡利巴夫表示，與美國的談判已取得一些進展，但距離最終協議仍然很遠，雙方在關鍵問題上尚未解決分歧。他說，任何協議都必須以循序漸進、相互對應的方式推進。他補充，美國必須「贏得伊朗人民的信任」，並放棄單邊且帶有脅迫的作法。

伊朗外長阿拉奇17日突宣布開放荷莫茲海峽，不過24小時，伊朗軍方18日宣布恢復對荷莫茲海峽維持嚴格管制。

一名伊朗高層官員18日告訴CNN，由於可獲准通行的船隻數量有限，「伊朗已決定優先讓更快遵守新通行規範，並支付安全與保障服務費用的船隻通行」。

這名官員指出，未支付相關費用的船隻，其通行將被「延後」。

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