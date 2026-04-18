法籍聯合國維和士兵黎巴嫩遇襲身亡 法國指責真主黨

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊維和人員。(路透)

法國總統馬克宏 表示，在黎巴嫩值勤的聯合國（UN）維和部隊成員今天遭到攻擊，有1名法國士兵死亡及3人受傷，這場攻擊似乎是黎巴嫩武裝組織真主黨 所為。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體平台X發文指出：「一切跡象顯示，真主黨（Hezbollah）要為這起攻擊負責。」他並要求黎巴嫩當局逮捕凶手。

法國總統府另表示，馬克宏與黎巴嫩總統及總理通話，要求對方「保證聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）士兵的安全」。

美國和以色列2月28日打擊伊朗 、掀起中東戰爭後，伊朗支持的真主黨和以色列在黎巴嫩的交戰是戰線之一，雙方已對戰6週，當地聯合國維和部隊也一再遭到攻擊。以黎兩國16日同意停火10天進行停戰協商。

聯合國部隊在黎巴嫩南部靠近以色列邊界地區巡邏，這裡正是以色列和真主黨交戰區。

3月已有3名印尼籍維和部隊成員遇襲身亡，根據聯合國初步調查，其中1人死於以色列戰車砲火，其餘2人死於1個應急爆炸裝置，很可能是真主黨所埋設。

法國國防部長沃特杭（Catherine Vautrin）在X發文表示，今天遇害的法籍士兵是在前往聯合國部隊的1個哨所途中遭遇1群武裝分子「埋伏」近距離槍擊，這個哨所因附近戰鬥已有數天無法接近。

▼收聽一洲焦點Podcast：