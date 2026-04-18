護航荷莫茲海峽 英法重組多國防禦部隊

歐洲國家領袖會商如何管理荷莫茲海峽，但排除美以伊三國參與。由左至右為：德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼。（歐新社）

法國和英國17日在巴黎召開會議，共49個國家及國際組織討論在條件允許的情況下，組建一支多國防禦部隊保護荷莫茲海峽航運。英相施凱爾(Keir Starmer)表示，十幾個國家已準備好提供資源。

路透、美聯社報導，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)親臨現場，澳洲 總理、加拿大總理、南韓總統、烏克蘭 總統以及中國和印度代表則透過視訊連線。

施凱爾告訴記者：「我們將在下周於倫敦舉行的軍事會議上推進此事，屆時我們將公布更多關於該行動細節的資訊。目前已有十幾個國家表示願意提供資源。」並說這將是一次完全和平的防禦性行動，目標是保障商業航運安全、支援掃雷行動，「重新開放海峽是全球需求，也是全球責任。」

川普在社群媒體上以全大寫字母發文稱美國海軍封鎖伊朗船隻和港口持續有效，「直到我們與伊朗的交易百分之百完成」。施凱爾謹慎看待這項聲明，表示必須有「持久又可行的方案」。

美國並未參與這項名為「荷莫茲海峽海上航行自由倡議」的計畫。法總統馬克宏 (Emmanuel Macron)稱該倡議將是一項中立的任務，完全獨立於交戰各方，旨在護送和保護途經海灣的商船安全，會後他表示「一致要求各方立即、全面、無條件重新開放海峽。」

英國皇家海軍目前僅在東地中海部署了一艘防空驅逐艦「龍號」(HMS Dragon)；歐盟軍力最強的法國則在該地區派遣一艘核動力航空母艦、一艘直升機航空母艦、數艘護衛艦。梅洛尼已表達願意提供海軍力量，梅爾茨表示德國可以貢獻掃雷和海上情報，但需要議會支持和可靠的法律依據，例如聯合國安理會決議；且說如果可能，也希望看到美國參與。

川普似乎對歐洲援助不屑一顧，雖然他指的是北約而非這項英法領導的倡議。他發文稱「需要他們(北約)的時候，他們毫無用處，簡直就是紙老虎！」