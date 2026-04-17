川普稱要與伊朗「一起挖出帶走」濃縮鈾 德黑蘭反嗆：不會給美國

川普總統17日在亞利桑那州鳳凰城夢城教堂出席Turning Point USA活動時跳舞。(美聯社)

美國總統川普 17日接受多家媒體採訪，並在CBS新聞的電話訪問中表示，伊朗 「已經同意一切」，將與美國合作移除濃縮鈾，並強調過程不會涉及美國地面部隊。不過，伊朗外交部發言人隨即回應，濃縮鈾「在任何情況下都不會被轉移到任何地方」。

被問及由誰負責取回伊朗的濃縮鈾時，川普僅表示是「我們的人」。他說：「不，不會有部隊。我們會和他們一起下去取出來，然後我們會帶走。我們會一起去拿，因為到那時候，我們已經有協議了，有協議就沒有必要打仗了。很好吧？這樣更好。如果有需要，我們也可以用另一種方式來做。」

川普表示，這些濃縮鈾之後將被運往美國。他說：「我們的人會和伊朗人一起合作去把它取出來，然後我們會把它帶到美國。」

川普稍後前往亞利桑那州鳳凰城，在Turning Point USA活動發表演說時指出：「美國將會拿到所有核粉塵（nuclear dust）。」這是他常用來指稱伊朗濃縮鈾的說法。

川普同時重申：「我們會和伊朗一起進入現場，使用大量挖掘機把它取出來。」他同時強調，在任何形式下，「不會有任何金錢往來」納入美伊結束戰爭的潛在協議。

伊朗擁有約440公斤的濃縮鈾，據信被埋在去年遭美軍空襲嚴重破壞的核設施之下。若交出這些鈾，並同意美軍進入伊朗領土，對伊朗而言將是重大讓步，但德黑蘭方面尚未證實。伊朗外交部發言人數小時內發布聲明指出：「濃縮鈾對我們而言如同伊朗領土一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方」，並進一步表示，「將鈾轉移到美國從來不是選項」。

川普還告訴CBS新聞，德黑蘭已同意停止支持代理勢力，例如真主黨與哈瑪斯。被問及何時宣布協議時，他表示雙方將於本周末會面，美國也將持續封鎖，「直到我們完成這件事」。至於Axios報導指川普政府正討論以釋放200億美元遭凍結的伊朗資產交換核庫存的可能性，川普予以否認，強調：「沒有，我們一毛錢都不會付。」

另一方面，美聯社報導，一名熟悉北京對此事看法的外交人士表示，中國對於接收或降低伊朗濃縮鈾持開放態度。該人士指出，中國是伊朗最大的貿易夥伴，已釋出訊號稱，若華府與德黑蘭提出要求，中方願意接收這些鈾，或將濃度降至可用於民用的程度。