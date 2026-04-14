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美軍封鎖荷莫茲 仍有3艘伊朗船隻駛離波斯灣

中央社／巴黎14日綜合外電報導
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根據今天的海事追蹤數據，儘管美國軍方實施封鎖，仍有至少3艘從伊朗港口出發的船隻穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但部分航經這條路線的船隻隨後折返。

法新社報導，海事數據供應商Kpler的數據顯示，美國的封鎖於昨天格林威治時間14時生效後，至少有7艘與伊朗有關的船隻通過荷莫茲海峽。

Kpler數據顯示，懸掛賴比瑞亞旗幟的散裝貨船「克里斯蒂安娜號」（Christianna）在波斯灣伊朗何梅尼港（Port of Bandar Imam Khomeini）卸下7萬4000噸玉米後穿越海峽，於昨天格林威治時間16時左右通過荷莫茲海峽內的伊朗拉拉克島（Larak Island）。

第2艘船隻、懸掛葛摩（Comoros）旗幟的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis），於格林威治時間11時左右位於拉拉克島附近，並於格林威治時間約16時通過荷莫茲海峽。

Kpler數據顯示，「埃爾皮斯號」裝載3萬1000噸的甲醇，於3月31日離開波斯灣的伊朗布什爾港（Bushehr）。

Kpler指出，穿越荷莫茲海峽的船隻還包括「亞果馬瑞斯號」（Argo Maris），這艘船隻也是從伊朗出發。

海事分析師警告，最近幾週荷莫茲海峽週邊發生衝突期間，此區的船舶訊號可能會遭到干擾或操縱，因此難以進行精確且全面的追縱。

美國與以色列2月28日攻打伊朗引發戰爭後，伊朗部隊實際上封鎖了荷莫茲海峽。在美伊和平會談破局後，美國於12日宣布自己的封鎖行動。

美國軍方今天表示，封鎖措施已經奏效，在最初24個小時內阻止6艘船隻從波斯灣外的伊朗港口駛出。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X上發文表示：「沒有船隻突破美國的封鎖，6艘商船遵循美軍指示掉頭，重新進入阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗港口。」

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