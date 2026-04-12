香港助伊朗隱匿數百億資產 躲避國際制裁

華爾街日報指出，多年來香港 一直是中國幫助伊朗 躲避國際制裁，為伊朗隱匿數百億元資產、購買武器與西方科技。這令美國官員為之氣結，為切斷伊朗與香港間數十億美元的資金往來關係傷透腦筋，疲於奔命。

報導以德黑蘭一家貿易公司的執行長德赫甘(Hamed Dehghan)為例。 美國財政部 2019年指控德赫甘利用一家香港公司作為幌子，為與伊朗導彈計畫和伊斯蘭革命衛隊相關的公司購買了價值超過100萬美元的敏感設備。

然而財政部的指控並沒有阻止德赫甘繼續從事這類敏感交易。美國財政部禁止某家公司被用於獲取受限商品，但在香港設立新公司輕而易舉，禁制令行同虛設。此外，在香港規避美國制裁的公司幾乎不必承擔風險。與中國其他地區一樣，香港不承認美國等單一國家實施的「單邊」制裁，視其為非法行為。

財政部之後又指控德赫甘透過一系列的空殼公司，為伊朗公司購買了價值數百萬美元的西方科技。其中包括「沙赫德」攻擊無人機(Shahed attack drone)的開發商，這種無人機是伊朗近期對波斯灣鄰國發動攻擊的主力武器。

中國多年來一直在幫助伊朗度過美國多年來的制裁，允許其出售石油、購買飛彈零件、無人機組件和其他物資以擴充軍備。其中有很大一部分是經由香港進行。香港設立新公司和轉移資金的便利性使其成為全球金融中心，也是逃避制裁的理想地點。

美國財政部的一項分析發現，2024年香港的商業機構-其中大多數可能是空殼公司－與伊朗影子銀行相關的金融交易達到48億美元。

這一數字僅次於阿拉伯聯合大公國，後者則是有64億美元的交易，幾乎全部集中在杜拜。不過隨著美伊戰爭引發人們對杜拜安全的憂慮，以及阿拉伯聯合大公國正在考慮打擊伊朗影子銀行，杜拜與伊朗影子銀行相關的活動可能會轉移到中國。

為切斷伊朗與香港間的金融與貿易往來，美國疲於奔命。2024年，財政部除德赫甘外，又將三家香港公司列入黑名單，指控德赫甘利用這些公司為伊朗公司獲取價值數百萬美元的零件。去年財政部又對香港五家公司和深圳一家公司實施制裁，理由是它們涉嫌取得西方零件來幫助伊朗製造無人機。

香港空殼公司氾濫成災，美國當局從去年10月開始採取新策略，聚焦在負責辦理公司註冊業務的機構地址。商務部表示，此舉將使設立空殼公司的難度升高。