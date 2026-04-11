美伊和平談判談什麼？這些棘手議題顯示還有得吵

美伊和平談判11日在巴基斯坦舉行，但雙方對許多議題的歧見仍深，一般預料這場談判很難導致正式、全面的協議。路透

美國與伊朗 官員11日集聚巴基斯坦，針對如何終結伊朗戰爭進行和談，但基於美伊雙方對許多議題的觀點仍南轅北轍，觀察家普遍認為，這場和平談判很難導致正式、全面的協議。

以下是路透整理的美伊談判七大爭論議題：

一、伊朗要求美伊停止攻擊黎巴嫩。自從伊朗戰爭爆發以來，以色列對伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨 連番發動攻擊，迄今已造成近2,000人死亡。以色列和美國曾表示，停火協議不涵蓋在黎巴嫩境內的軍事行動，德黑蘭則堅稱已把黎巴嫩包含在內。

二、伊朗要求美方解鎖伊朗遭凍結的資產，並終止多年來癱瘓伊朗經濟的制裁措施。華府已表明，對大幅放寬制裁抱持開放態度，但交換條件是伊朗必須在核子與飛彈議題上讓步。

三、伊朗要求國際承認德黑蘭對荷莫茲海峽擁有控制權，目的是收取並保有通行費，這將導致中東勢力平衡為之丕變。美國則希望荷莫茲海峽開放油輪和其他貨船通行，不加諸通行費或其他限制。

四、伊朗可能為六周來所有的戰爭損失索賠。美國尚未對此公開評論。

五、伊朗要求容許進行鈾濃縮，但華府已排除這種可能性，美國總統川普 堅稱此議題沒有談判空間。

六、以色列和美國都要求大幅限縮伊朗的飛彈能力，德黑蘭則堅持伊朗強大的飛彈庫不在談判之列。

七、伊朗要求美軍撤離中東地區、全面停止戰爭，並承諾不再侵犯。川普矢言維持在中東的軍事部署，直到達成和平協議為止，並警告伊朗若是不信守停火協議，將大幅升高攻擊火力。

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