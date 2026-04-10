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開放荷莫茲伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除

編譯周辰陽／即時報導
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荷莫茲海峽位置示意圖，攝於2025年6月22日。(路透)
荷莫茲海峽位置示意圖，攝於2025年6月22日。(路透)

美國總統川普曾在真實社群發文指出，與伊朗停火2周的前提，是荷莫茲海峽必須「完全、立即且安全地」開放。但美方官員表示，伊朗無法找出在海峽布設的所有水雷位置，也缺乏掃雷能力，因此至今無法讓更多船隻通過海峽；這也是德黑蘭無法迅速回應川普政府要求的原因之一，並可能在雙方於巴基斯坦談判時成為一項複雜因素。

紐約時報10日報導，美國與以色列聯手對伊朗開戰後不久，伊朗於3月使用小型船隻在荷莫茲海峽布設水雷，加上無人機與飛彈攻擊的威脅，使通過海峽的油輪與其他船隻數量大幅減少，幾乎降至極低水準，並推高能源價格，成為德黑蘭最有利的戰爭籌碼。

儘管伊朗為支付通行費的船隻保留了一條通道，半官方媒體也公布顯示安全航道的圖表，革命衛隊則警告船隻可能觸雷，但美方官員表示，安全航道之所以受限，很大程度上是因為伊朗布雷方式相當混亂。目前尚不清楚德黑蘭是否記錄了所有水雷的位置；即便有記錄，一些水雷也被以可能漂移或移動的方式布設。

如同陸上地雷一樣，清除水雷遠比布設更為困難。美軍本身也缺乏完善的掃雷能力，目前主要依賴配備掃雷系統的濱海作戰艦。伊朗同樣沒有能力迅速掃雷，即使是自己布設的水雷也不例外。伊朗外交部長阿拉奇表示，荷莫茲海峽將在「考量技術限制」下開放通行。美方官員指出，阿拉奇提及的技術限制，是指伊朗無法迅速找到或清除水雷。

美軍試圖摧毀伊朗海軍，包括擊沉艦艇與打擊海軍基地，但伊朗擁有數百艘小型船隻，可用於騷擾航運或布設水雷，要完全摧毀這些小船已被證明幾乎不可能。美方官員表示，伊朗布雷的速度與效率並不高，但由於難以追蹤執行布雷的小型船隻，美國目前無法確定伊朗在海峽中究竟布設了多少水雷，也不清楚分布位置。

紐約時報 川普 以色列

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