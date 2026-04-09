整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．9最新戰況

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊9日進入第41天。以下是最新戰事速覽：

伊朗

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫經由社交媒體發表聲明說，伊朗與美國的談判尚未開始，伊方所提10項停戰條款已有3項遭到違反，其中一項就是在黎巴嫩實現停火。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，美國和伊朗宣佈停火後僅數小時，以色列便在黎巴嫩發動又一場「殘忍的屠殺」。

據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗外交部副部長賽義德·哈提卜扎德表示，伊朗代表團將前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加談判。

伊朗軍方發言人就停火談判表示，希望能達成協議，但如果談判失敗，「我們也已做好長期戰爭的準備」。伊朗提出的條件將是談判的基礎。

伊朗治安部隊司令拉丹發表聲明說，伊朗治安部隊仍保持高度戒備，如果任何敵對或侵略行為再次發生，將果斷、迅速且嚴厲回應。

伊朗文化遺產、旅遊和手工藝部長表示，伊朗目前已有超130處文化遺址嚴重損毀。

美國

美國總統川普在社交媒體上發文稱，《紐約時報》和美國有線電視新聞網分別報導了一份關於伊朗停火談判的「完全虛假的10項條款」，「其目的是詆毀參與和平進程的相關人員。這10點內容純屬捏造的騙局」。

川普還在社交媒體上發文說，所有美國艦船、飛機及軍事人員，連同額外彈藥、武器以及任何其他適當且必要的物資，「將繼續駐紮在伊朗境內及其周邊地區，直到達成的協議得到全面遵守」。

美國副總統范斯在匈牙利首都布達佩斯稱，伊朗以為停火協議包含黎巴嫩，但事實並非如此，美國「從未作過這樣的承諾」。

美國國防部長赫塞斯稱，美方正密切關注伊朗濃縮鈾動向。伊朗要麼將濃縮鈾交給美國，要麼美軍可能會再次採取行動「自己去取」。

美國白宮新聞秘書李維特在記者會上說，伊朗最初提出的10點建議不可接受、已被拋棄。伊朗隨後提出的一個「更合理、更簡明」的方案可作為美伊談判基礎。

以色列

以色列總理內唐亞胡 稱，川普與伊朗達成的臨時停火是與以色列協調的結果。這「並非戰爭的結束」，而是以方所有既定目標實現過程中的一個階段。他還表示，以色列將繼續以「力量、精準和決心」打擊黎巴嫩真主黨。

以色列國防軍說，在以軍對黎巴嫩首都貝魯特的襲擊中，黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆的秘書阿里·優素福·哈爾希死亡。哈爾希是卡西姆的「親密助手和私人顧問」。

黎巴嫩

據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台報導，真主黨發表聲明稱，向以色列北部城鎮梅圖拉和謝莫納的定居點發射火箭彈。