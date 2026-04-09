我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

訪洋山港 鄭麗文：天空海裡不該是飛彈和軍艦

全紅嬋遭網暴 官媒指這一細節令人「不寒而慄」

伊朗控違反停火協議 以軍狂轟貝魯特市中心至少250死

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列8日空襲黎巴嫩貝魯特，一棟公寓大樓遭擊中，消防員、急救人員與志工在仍冒煙的...
以色列8日空襲黎巴嫩貝魯特，一棟公寓大樓遭擊中，消防員、急救人員與志工在仍冒煙的廢墟中進行清理。(美聯社)

川普總統7日宣布有條件暫停攻擊伊朗2周，但停火在8日看來已岌岌可危。美伊雙方對協議內容說法不一，以色列加強轟炸黎巴嫩，伊朗則指控以方違反停火，並停止油輪通行荷莫茲海峽。

Joyce Karam▲ 影片來源：X平台＠Joyce Karam（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

衛報報導，伊朗與在最後關頭斡旋停火的巴基斯坦均主張，停火協議涵蓋黎巴嫩；但以色列總理內唐亞胡表示不同意，以軍對超過100個目標發動戰爭以來最猛烈攻擊，造成至少254人死亡，並在另一篇分析中指出，以色列對黎巴嫩發動的大規模未經預警空襲，更像是在伊朗受挫後的一種懲罰性驅逐行動。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）批評，以色列當天攻勢「非常可怕」。他表示：「在與伊朗達成停火後數小時內發生如此大規模殺戮，令人難以置信，對平民迫切需要的脆弱和平造成巨大壓力。」

Joyce Karam▲ 影片來源：X平台＠sarah（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Joyce Karam▲ 影片來源：X平台＠The Middle East（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普表示，黎巴嫩是「一場獨立的小衝突」，不在協議範圍內。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則發出措辭強烈的聲明，指控以色列與美國違反臨時停火的多項條款，並批評以色列對黎巴嫩的激烈轟炸，以及美方要求伊朗不得進行鈾濃縮。儘管聲明未明確表示拒絕停火，但在川普宣布達成停火協議不到24小時內，已顯示緊張情勢升高。

美國副總統范斯表示，他認為停火是否包含黎巴嫩的分歧來自「合理的誤解」。他說：「我認為伊朗方面以為停火包含黎巴嫩，但事實並非如此。我們從未做出這樣的承諾。」並補充指出，以色列曾表示願意「在黎巴嫩稍微克制一點」以協助美國談判，但不會納入停火範圍。

以色列總理內唐亞胡晚間發聲明表示：「我們仍有目標要完成，將透過協議或恢復戰鬥來達成。」

川普 伊朗 以色列

上一則

北韓連續三天密集軍演 專家：對南韓強硬立場未變

延伸閱讀

伊朗再關閉荷莫茲海峽回應以軍攻擊？白宮：與現況不符

伊朗再關閉荷莫茲海峽回應以軍攻擊？白宮：與現況不符
川普：黎巴嫩未被納入美伊臨時停火範圍

川普：黎巴嫩未被納入美伊臨時停火範圍
以色列襲黎巴嫩釀89死 伊朗警告將退出美伊停火

以色列襲黎巴嫩釀89死 伊朗警告將退出美伊停火
整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．8最新戰況

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．8最新戰況

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相