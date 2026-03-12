我的頻道

丹麥知名餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元餐券60秒完售

伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

接班後一路神隱...伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

編譯周辰陽／即時報導
伊朗國家電視台12日播放最高領袖穆吉塔巴的照片，一名主播宣讀據稱由他發表的首份全國聲明。(歐新社)
伊朗國家電視台12日播放最高領袖穆吉塔巴的照片，一名主播宣讀據稱由他發表的首份全國聲明。(歐新社)

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

華爾街日報與每日郵報報導，穆吉塔巴曾被認為是一名受過良好教育的教士，過去處理父親、前最高領袖哈米尼的許多事務，並與強大的革命衛隊建立關係。但數十年來他一直在幕後活動，幾乎沒有出現在媒體上，也未曾向公眾發布宗教講道，對多數伊朗人而言仍是一個相當神秘的人物。

自美國與以色列對伊朗開戰以來，穆吉塔巴始終沒有公開露面。被推舉為最高領袖後，他的肖像已出現在德黑蘭的大型宣傳看板上，其中一張畫面顯示其父親將伊朗國旗交給他。不過網路上流傳的多數宣傳素材只是經過大量修圖的照片，或看似由人工智慧生成的影片。伊朗國家媒體還稱哈米尼為齋月的「Jaambaz」，這個詞通常指在戰鬥中受傷的戰爭老兵。

穆吉塔巴的聲明是透過伊朗國家媒體以書面形式發布，與其父親哈米尼過去經常透過電視向全國發表演說形成對比。美國田納西大學查塔努加分校副教授戈爾卡（Saeid Golkar）表示，這種做法無法平息外界對他可能喪失行動能力的傳聞，並形容穆吉塔巴像一位「幽靈領袖」，宛如什葉派傳說中的「隱遁伊瑪目」（Hidden Imam）馬赫迪（Muhammad al-Mahdi）。

穆吉塔巴的缺席仍進一步助長外界傳聞，有人猜測他可能病重到無法親自錄製聲明，甚至可能已在空襲中喪生。以色列總理內唐亞胡12日稱穆吉塔巴是伊斯蘭革命衛隊的傀儡，「連公開露面都做不到」。

目前尚不清楚穆吉塔巴是否在哈米尼遇害的同一輪空襲中受傷。據德黑蘭一名消息人士表示，他目前在市中心歷史街區的西納大學醫院（Sina University Hospital）加護病房接受治療，周圍由安全人員嚴密保護，院內部分區域也已封鎖以保護這位伊朗最高領袖。

一名因擔心自身安全而不願具名的消息人士表示，穆吉塔巴目前由伊朗頂尖創傷外科醫師之一、衛生、治療與醫學教育部長扎法爾甘迪（Mohammad Reza Zafarghandi）負責治療，並由另一位資深外科醫師馬拉希（Dr Mohammad Marashi）協助。馬拉希是伊朗前總統拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）妻子的兄弟，也是伊斯蘭政權內部的可信任人物。

報導稱，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）兩天前曾前往探視穆吉塔巴，並持續獲得有關他病情的完整通報。該消息人士透過一名居住在倫敦的流亡異議人士轉達祕密訊息稱：「他的一條腿或兩條腿已被截肢，肝臟或胃也破裂，似乎還陷入昏迷。」

儘管穆吉塔巴數週未公開露面，但目前伊朗實際上由革命衛隊（IRGC）的地區指揮官主導局勢。據信他們已接獲命令，即使缺乏領導人也將無限期持續作戰。許多人認為，伊朗政權如今由一位「幽靈大阿亞圖拉」操控。與此同時，這個被部分人士稱為「流氓國家」的政權仍持續攻擊波斯灣鄰國，並推高石油與天然氣價格。

伊朗 以色列 哈米尼

