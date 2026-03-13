伊朗新領袖強硬放話 續封鎖荷莫茲海峽

伊朗新任最高領袖12日強硬放話，將繼續封鎖荷莫茲海峽並攻擊對手，圖為伊朗電視播出穆吉塔巴聲明。(歐新社)

伊朗 新任最高領袖穆吉塔巴12日在首次公開聲明中強硬表示，荷莫茲海峽應該繼續關閉，要求中東國家關閉美軍基地，並說將向敵人索取賠償，否則將摧毀敵人資產。

儘管國際能源總署(IEA)11日已宣布史上最大規模戰略儲油釋出，但布倫特和西德州原油當天仍以大漲逾4%收盤，布倫特12日更再度升破每桶100美元，至103.30美元，漲幅超過10%；西德州原油也一度跳漲10%至每桶96.28美元。之後漲幅收斂至4%左右，穆吉塔巴聲明出爐後漲幅擴大。 英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）11日說，至少有三艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中。（路透）

股市也受此拖累，三大指數走跌。道瓊12日收在4萬6677.85，跌739.42點或1.65%，史坦普收在6672.62，跌103.18點或1.52%，那斯達克收在2萬2311.98，跌404.16點或1.78%。

美國能源部長萊特12日對CNBC表示，油價不可能漲到200美元，而美國海軍「現在」尚未準備好護航行經荷莫茲海峽的油輪，但可能在月底前具備這項能力。

伊朗軍方發言人11日已警告，「準備迎接每桶200美元的油價，因為油價取決於區域安全，而這正是你們所破壞的」，哪怕只有1公升石油，都不允許經由荷莫茲海峽運往美國、以色列及其盟友，「任何駛向這些國家的船隻或油輪，都將成為合法打擊目標」。他還說，「對等打擊」的政策已經結束，德黑蘭如今的政策將是「打擊再打擊」。

中東航運危機加劇，導致更多船隻在波斯灣地區遇襲。彭博資訊報導，伊拉克 海岸附近有兩艘船隻遭到襲擊，促使該國石油碼頭暫停營運。英國海事貿易行動辦公室12日表示，一艘船隻在阿聯傑貝阿里以北海域被不明發射物擊中，而前一天則發生了三起襲擊事件。

川普總統稍早則在真實社群發文，淡化油價暴衝的影響。川普說，美國是全球最大的產油國，油價上漲，美國會賺更多錢。但對他來說，更重要的是阻止邪惡帝國伊朗取得核武、摧毀中東與世界。

伊朗戰火遲遲未見落幕跡象，多個財務分析估計，原油運輸受阻時間可能變長，因而上調油價預估。高盛 估計，年底平均油價可能達71美元；澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行(CBA)則說，要是衝突一直未能解決，油價恐會改寫空前新高。 伊朗強硬放話，繼續封鎖荷莫茲海峽並攻擊對手，圖為一艘油輪在伊拉克水域遇襲，爆炸起火。(美聯社)

高盛預測，布倫特原油的平均價格，今年第4季將來到每桶71美元，高於先前估計的每桶66美元，主要是高盛如今預計，荷莫茲海峽原油運量僅剩正常水位10%的時間，將從原本的10天增至21天，接下來30天運量將逐漸復甦。高盛並說，倘若荷莫茲海峽運量整個3月都維持低迷，油價可能會衝破2008年的高點。

倘若戰事持續更久，彭博分析師的模型推測，荷莫茲海峽若關閉一個月，布蘭特原油將升至接近105美元；若關閉三個月，最高價將逼近164美元。CBA更說，要是衝突未能解決，原油和煉製油品的價格，「恐會升至歷史新高」。