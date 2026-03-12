我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️機場安檢重啟「全球入境計畫」…今日5件事

維吉尼亞州老道明大學傳槍響 2人受傷、槍手身亡

中東戰事衝擊 全球地緣政經連鎖反應一次看

中央社華盛頓11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東戰火衝擊全球能源，美國與國際能源總署11日宣布將聯合釋出史上最大規模備用原油，以平抑動盪。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。(路透)
中東戰火衝擊全球能源，美國與國際能源總署11日宣布將聯合釋出史上最大規模備用原油，以平抑動盪。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。(路透)

中東戰火衝擊全球能源，美國與國際能源總署11日宣布將聯合釋出史上最大規模備用原油，以平抑動盪。此外，G7領導人也達成共識，強調絕不因戰事引起的經濟壓力而放寬對俄制裁。

以下是法新社彙整中東戰事引發的最新地緣政治與經濟相關事件。

●美將釋出1.72億桶戰備儲油

美國能源部表示，將從戰略石油儲備中釋出1.72億桶石油，作為國際能源總署（IEA）成員國為緩解市場動盪所達成協議一環。

國際能總署的32個成員國稍早同意釋放4億桶石油，為該組織有史以來最大規模的聯合釋儲。

能源部表示，美國的釋儲行動將於下週開始，並在大約120天內完成。

伊朗駭客組織攻擊美國醫療公司

與伊朗有關的駭客組織「韓達拉」（Handala）宣稱已對美國醫療科技巨擘史賽克（Stryker）發動網路攻擊，並竊取50TB的數據，以報復美國對伊朗的攻擊。

●伊朗準備好「摧毀」世界經濟

伊朗表示，已準備好進行一場將「摧毀」世界經濟的長期消耗戰。

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總司令顧問法達威（Ali Fadavi）對國家電視台表示，美國和以色列「必須考慮到他們將陷入一場長期消耗戰的可能性，這將摧毀整個美國經濟和世界經濟」。

●G7拒絕解除對俄羅斯制裁

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，儘管中東戰爭對全球石油市場造成嚴重破壞，七大工業國集團（G7）仍拒絕鬆綁因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國實施的懲罰性措施。

他在與其他G7領袖就戰爭的經濟影響進行視訊通話後說：「當前局勢絕不構成解除對俄羅斯現有制裁的理由。」

●船隻遭襲

伊朗革命衛隊表示，他們襲擊了懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船Express Rome和泰國散貨船Mayuree Naree，因為它們「在無視警告後」進入了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊拉克官員隨後表示，他們已救起一艘在伊拉克領海內遭受不明攻擊的油輪上的20名船員。

●無人機襲擊阿曼港口

據國家媒體報導，無人機11日襲擊了阿曼沙拉拉港（Salalah Port）的儲油槽。

●花旗、德勤、資誠撤離波灣辦公室

在伊朗揚言將攻擊與美國和以色列有關的經濟目標及中東地區的中心後，數家大型國際企業關閉或撤離了在波斯灣國家的辦公室。

美國金融集團花旗（Citi）和英國顧問公司德勤（Deloitte）撤離了在杜拜金融中心的辦公室，而另一家英國顧問公司資誠（PwC）則關閉了在沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國和科威特的辦公室。

●巴基斯坦現加油排隊潮

巴基斯坦的油罐車司機表示，由於燃料短缺，他們在油庫面臨長時間等待。與此同時，政府則淡化了因戰爭導致油價再次上漲的擔憂。

●無人機鎖定沙烏地油田

沙烏地阿拉伯國防部在社群平台X上表示，已攔截了7架飛往沙國東南部夏巴（Shaybah）油田的無人機。

●歐洲央行矢言抑制通膨

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，將採取「一切必要措施」以「控制通貨膨脹」。

●荷莫茲護航疑雲

美國能源部長曾在X平台上發布影片稱，美國海軍護航一艘油輪通過了荷莫茲海峽，但這則貼文在幾分鐘內被刪除。

白宮隨後聲明，美國海軍並未護航任何油輪通過這個具戰略性的波斯灣通道。伊朗革命衛隊則表示，沒有任何美國海軍船隻「膽敢」靠近這個海峽。

●阿聯煉油廠關閉

知情人士告訴法新社，阿拉伯聯合大公國魯瓦斯（Ruwais）的一處工業園區遭到無人機攻擊並引發火災，位於園區內、同時也是當地規模最大的單一煉油廠，已採取預防性關閉措施。

一名在園區工作、要求匿名的司機告訴法新社，當時看到「園區竄出陣陣烈火，並伴隨巨大的爆炸聲響」。

世報陪您半世紀

伊拉克 以色列 伊朗

上一則

義大利防長：駐伊拉克基地遭飛彈攻擊 無人傷亡

延伸閱讀

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶
伊朗除炸油田 銀行、金融機構也成目標 全球經濟堪憂

伊朗除炸油田 銀行、金融機構也成目標 全球經濟堪憂
釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待
美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道
FBI警示：為報復美國 伊朗恐用無人機襲加州

FBI警示：為報復美國 伊朗恐用無人機襲加州
非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰